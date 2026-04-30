Θετικά σχόλια Πατούλη για τη σχέση της Μαρίνας Σταυράκη με Τούρκο επιχειρηματία

Πριν από λίγες ημέρες, η Μαρίνα Σταυράκη επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον επιχειρηματία Bulent Ozkan Tunca, μετά τις κοινές διακοπές τους για το Πάσχα και την ανάρτηση φωτογραφιών τους.

Ο Γιώργος Πατούλης μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου, δέχτηκε ερώτηση για την προσωπική ζωή της Μαρίνας Σταυράκη, και απάντησε: «Ο καθένας ακολουθεί τη ζωή του και μπράβο της».

Ας σημειωθεί ότι στις 17 Απριλίου, η ίδια η Μαρίνα Σταυράκη, κατά την επιστροφή του ζευγαριού από την Πάρο, επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Bulent Ozkan Tunca. Μιλώντας σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Το πρωινό», η Μαρίνα Σταυράκη είπε: «Είμαι πολύ ωραία, χρόνια πολλά και γεια σας. Ό,τι γράφει η Μάγδα Τσέγκου είναι αλήθεια, μην με ταλαιπωρείτε. Γιατί να μην επιβεβαιώσω τη σχέση μου; Χρόνια πολλά, γεια σας. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, ήταν πολύ δύσκολη η πτήση».

Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Τούρκος επιχειρηματίας σχολίασε την αγαπημένη του: «Είναι όμορφη, πολύ ωραία. Τη βρίσκω πολύ όμορφη».