Το 8ο ΓΕΛ Πάτρας συμμετείχε με επιτυχία στην μουσικοχορευτική παράσταση «Τρανός χορός που γένιτι»

Με πολύ μεγάλη επιτυχία το 8ο ΓΕΛ Πάτρας συμμετείχε στην εκδήλωση – μουσικοχορευτική παράσταση «Τρανός χορός που γένιτι» του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας «Κινούμαστε Χορεύοντας και Περπατώντας – ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ".

Η ξεχωριστή & πολύ όμορφη εκδήλωση έγινε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο την Τετάρτη 29-4-2026 παρουσία τοπικών αρχών, γονέων και πολλών μαθητών. Ο Δ/ντής Λιόνας Αθανάσιος, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 8ου Γεσνικού Λυκείου Πατρών εκφράζει δημοσίως πολλά Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς Σκουλικαρίτη Σωτηρία, Μπαβέλη Ευάγγελο που οργάνωσαν την δράση και επίσης πολλά Συγχαρητήρια στους μαθητές του σχολείου που έλαβαν μέρος.

Επίσης Συγχαρητήρια στο τμήμα Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Νομού Αχαΐας για την άρτια οργάνωση της εκδήλωσης.

Πάντα το σχολείο μας θα είναι πρωτοπόρο σε εκδηλώσεις που τιμούν την παραδοσή μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εστάλη από το 8ο ΓΕΛ Πάτρας μαζί με τις φωτογραφίες.