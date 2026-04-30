Στο Μεσολόγγι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί»

Η άφιξη της ιεράς θαυματουργής εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστί» από το Άγιον Όρος στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου αναμένεται στις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης 30-4-2026. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας, σύμφωνα με το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στον Κήπο των Ηρώων, έναν τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό φορτίο για τον ελληνισμό.

Εκεί, παρουσία αρχών, κλήρου και πλήθους κόσμου, θα αποδοθούν οι πρέπουσες τιμές, ενώ θα τελεστεί δέηση υπέρ των πεσόντων της Ηρωικής Εξόδου, συνδέοντας το παρελθόν της θυσίας με το παρόν της πίστης.

Όπως αναφέρει το vimaorthodoxias.gr, η μεταφορά της εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστί» στο Μεσολόγγι δεν αποτελεί απλώς μια θρησκευτική εκδήλωση. Είναι ένα σημαντικό γεγονός που φέρει έντονο πνευματικό και εθνικό συμβολισμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου συμπληρώνονται και τιμώνται 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο το 1826.

Η παρουσία της Παναγίας σε έναν τόπο θυσίας και αγώνα λειτουργεί ως υπενθύμιση της πίστης που στήριξε τους Έλληνες σε δύσκολες στιγμές της ιστορίας.

Για τους πιστούς, η ευκαιρία να προσκυνήσουν την εικόνα είναι μοναδική. Για την Εκκλησία, είναι μια πράξη ευλογίας, και για το Μεσολόγγι, μια ιστορική στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων.

Να προσθέσουμε πως η αναχώρηση της ιεράς εικόνας έγινε στις 8 το πρωί από το λιμανάκι της Δάφνης με προορισμό την Ουρανούπολη και από εκεί μεταφέρθηκε οδικώς στο αεροδρόμιο Μακεδονία απ' όπου με ειδική πτήση η εικόνα και η συνοδεία από την ιερά κοινότητα του Αγίου Όρους θα φτάσει στο αεροδρόμιο στο Άκτιο.

Η συγκεκριμένη εικόνα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά σύμβολα της Ορθοδοξίας.

Η εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί» φυλάσσεται στο Πρωτάτο των Καρυών, στο κέντρο της αθωνικής πολιτείας & είναι μία από τις πιο σεβάσμιες εικόνες της Ορθοδοξίας και συνδέεται με την αγγελική παράδοση του εκκλησιαστικού ύμνου "Άξιον εστί ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον".

*Η υποδοχή της ιεράς εικόνας θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, παρουσία του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, του ιερού κλήρου, των τοπικών αρχών και πλήθους πιστών. Η πομπή θα περάσει από τον Κήπο των Ηρώων, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τους Έλληνες και Φιλέλληνες που έπεσαν κατά την Ηρωική Έξοδο, και θα φτάσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος όπου η εικόνα θα τεθεί για προσκύνημα από τον κόσμο.

Η Παναγία «Άξιον Εστί» θα περάσει από έναν τόπο μαρτυρίου, θυσίας και ελευθερίας, όπως είναι ο Κήπος των Ηρώων, μεταφέροντας μήνυμα ενότητας, εθνικής μνήμης και πνευματικής παρηγορίας.

Αναμένεται τις επόμενες μέρες, πιστοί και από την Πάτρα και ευρύτερα από την Αχαΐα να επισκεφθούν το Μεσολόγγι για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας "Άξιον Εστί" και να λάβουν ευλογία.