Eurostat: Στο 4,6% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη
Στο 4,6% εκτινάχθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,4% τον Μάρτιο, υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3% από 2,6%.
Ο πληθωρισμός είχε αυξηθεί και τον Μάρτιο, πρώτο μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο 3,4% από 3,1% τον Φεβρουάριο, αλλά τον Απρίλιο το άλμα ήταν πολύ μεγάλο.
Η Ελλάδα έχει τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, μετά τη Βουλγαρία (6,2%), την Κροατία (5,4%), το Λουξεμβούργο (5,2%) και τη Λιθουανία (5,2%).
«Άλμα» 21,9% στις τιμές της ενέργειας
Το άλμα του πληθωρισμού οφείλεται κατά κύριο λόγο στις τιμές της ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν 21,9% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, με ρυθμό υπερδιπλάσιο σε σχέση με την Ευρωζώνη (10,9%). Τον Μάρτιο, οι τιμές ενέργειας είχαν αυξηθεί κατά 7,7% έναντι αύξησης 5,1% στην Ευρωζώνη.
Επιτάχυνση σημείωσαν και οι τιμές των τροφίμων, με τον δείκτη τροφίμων, αλκοόλ και καπνού να αυξάνεται 4,1% έναντι αύξησης 2,5% στην Ευρωζώνη. Τον Μάρτιο, τα τρόφιμα είχαν αυξηθεί 3,7% στην Ελλάδα και 2,4% στην Ευρωζώνη.
Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν με ελαφρά υψηλότερο ρυθμό (3,9% έναντι 3,8% τον Μάρτιο), ενώ στην Ευρωζώνη η αύξησή τους επιβραδύνθηκε στο 3% από 3,2%.
Αύξηση 0,4% σημείωσαν οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων από 0,2% τον Μάρτιο, ενώ στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν 0,8% από 0,5%.
Αυξήθηκε και ο δομικός πληθωρισμός
Τέλος, ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός - που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων - αυξήθηκε στο 2,9% από 2,7% τον Μάρτιο. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη μειώθηκε στο 2,2% από 2,3%, αντίστοιχα.
