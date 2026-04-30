Κρήτη: Θλίψη για τη 12χρονη Αγλαΐα που κατέληξε μετά από τροχαίο -Συγκλονίζει το «αντίο»

Βαρύ πένθος στη Μεσαρά Κρήτης μετά την τραγωδία με τη 12χρονη Αγλαΐα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο.

Η 12χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν πολυτραυματίας, μετά το σφοδρό τροχαίο και τον εγκλωβισμό της στο όχημα.

Η απώλεια του κοριτσιού βύθισε στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους της, αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Συγκλονίζει το «αντίο» στη 12χρονη Αγλαΐα

Στο Γυμνάσιο Μοιρών, όπου φοιτούσε η μικρή Αγλαΐα, η είδηση του πρόωρου χαμού της σκόρπισε θλίψη.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνήλθε εκτάκτως και εξέδωσε συλλυπητήριο ψήφισμα, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, να παραστεί αντιπροσωπεία στην Εξόδιο Ακολουθία, να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη σχολική κοινότητα. «Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…», αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί της.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου αποχαιρέτησε τη 12χρονη Αγλαΐα, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που κανείς δεν μπορεί να δεχτεί.

«Με βαθιά θλίψη και ανείπωτη οδύνη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της μικρής Αγλαΐας.

Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να απαλύνουν τον πόνο μιας τόσο άδικης απώλειας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της μικρής Αγλαΐας, στους οποίους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου ανακοινώνει την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Καλό ταξίδι, μικρή μας Αγλαΐα».