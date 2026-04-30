ΠΟΕΔΗΝ για ηλεκτρικά πατίνια: «Σκοτώστρες της ασφάλτου»- Καμπανάκι μετά τον θάνατο 13χρονου

Σκοτώστρες της ασφάλτου χαρακτηρίζει ο πρόεδρος τη ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος τα ηλεκτρικά πατίνια, με αφορμή το χθεσινό τραγικό περιστατικό στην Ηλεία, όπου έχασε τη ζωή του ένα 13χρονο αγόρι, μετά από μετωπική σύγκρουση του πατινιού που οδηγούσε με αγροτικό όχημα.



Εκατοντάδες παιδιά τόσο πέρυσι όσο και εφέτος μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συστήνει να μην επιτρέπεται η οδήγηση χωρίς δίπλωμα οδήγησης και χωρίς κράνος.

Αναφέρει ειδικότερα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ: «Τώρα πως ανήλικα παιδιά που δεν γνωρίζουν κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς καβαλάνε ηλεκτρικά πατίνια και αυτό θεωρείται νόμιμο πρέπει να μας το εξηγήσουν. Όταν μικρά παιδιά χωρίς κράνος, χωρίς δίπλωμα οδήγησης οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια που τρέχουν με 50 χιλιόμετρα την ώρα και τρέχουν στους δρόμους ανάμεσα από πεζούς και αυτοκίνητα θα πρέπει να περιμένεις θανατηφόρα ατυχήματα.

Πέρυσι 400 παιδιά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία τραυματισμένα από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια εκ των οποίων τα 200 στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ.



Εφέτος τους τρεις πρώτους μήνες του έτους ξεπερνάνε οι προσελεύσεις τα 150 τραυματισμένα παιδιά από πατίνια. Πολλά εξ αυτών με σοβαρούς τραυματισμούς.

Τα πατίνια είναι σύγχρονες ΣΚΟΤΩΣΤΡΕΣ της ΑΣΦΑΛΤΟΥ και βλέπουμε να μην λαμβάνονται μέτρα. Ο καθένας μπορεί να νοικιάσει ένα πατίνι από το δρόμο και να το οδηγεί».

Για το χθεσινό περιστατικό με αφορμή την τραγική κατάληξη του 13χρονου παιδιού, αναφέρει ο κ. Γιαννάκος: «Στα Κρέστενα χθες απόγευμα είχαμε τραγωδία. Ένα 13 χρόνο αγόρι που οδηγούσε πατίνι τραυματίστηκε θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κρεστένων με μυδρίαση σχεδόν νεκρό με σοβαρά τραύματα στο στέρνο και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών παιδιάτρου, Γενικού Ιατρού με ΚΑΡΠΑ, απινιδωτή δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει. Χάθηκε ένα μικρό παιδί, μια τραγωδία για την οικογένεια.

Πάρτε μέτρα τώρα για τα ηλεκτρικά πατίνια Είναι ΣΚΟΤΩΣΤΡΕΣ της ΑΣΦΑΛΤΟΥ».