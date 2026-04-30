Τραγωδία στην Ηλεία: Την Παρασκευή η κηδεία του 13χρονου- «Έγινες άγγελος αγάπη μου» – Συγκλονίζει η μητέρα του

Θρήνος επικρατεί στα Μακρίσια Ηλείας για τον θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο με το πατίνι το7υ.

Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 1 Μαΐου στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

Συγκλονίζει η μητέρα του

Τραγική φιγούρα, η μητέρα του παιδιού, η οποία τον αποχαιρέτησε γράφοντας «μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου, καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό».

«Έγινες άγγελος αγάπη μου, δεν μπορώ να το πιστέψω, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»…