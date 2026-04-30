Τραγωδία στην Ηλεία: Την Παρασκευή η κηδεία του 13χρονου- «Έγινες άγγελος αγάπη μου» – Συγκλονίζει η μητέρα του

Σπαρακτικό είναι το «αντίο» της μητέρας του 13χρονου Κωνσταντίνου ο οποίος έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο σε δυστύχημα με το ηλεκτρικό του πατίνι χθες στα Μακρίσια
Θρήνος επικρατεί στα Μακρίσια Ηλείας για τον θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο με το πατίνι το7υ.
Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 1 Μαΐου στις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.
Συγκλονίζει η μητέρα του
Τραγική φιγούρα, η μητέρα του παιδιού, η οποία τον αποχαιρέτησε γράφοντας «μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου, καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό».
«Έγινες άγγελος αγάπη μου, δεν μπορώ να το πιστέψω, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»…
Ηλεία: Πώς έγινε το θανατηφόρο με το πατίνι- Τι λέει η αστυνομία
Σε ανακοίνωσή της για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 13χρονο στην Ηλεία που οδηγούσε πατίνι,η αστυνομία αναφέρει:
Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το
απόγευμα, στα Μακρίσια του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό,
συγκρούστηκε με δίτροχο όχημα (ηλεκτρικό πατίνι) που οδηγούσε 13χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ανήλικου.
