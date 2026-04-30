Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Έκθεση “FRESKON 2026”

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο τριήμερο Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών “Freskon” στη Θεσσαλονίκη, που διεξήχθη από 23 έως 25 Απριλίου 2026.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναφέρει σε ανακοίνωσή της 'και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΔΕ μαζί με εννέα δυναμικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου από την Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα και την Ηλεία, συμμετείχαν με κοινό περίπτερο στη μεγαλύτερη συνάντηση με επαγγελματίες και αγοραστές λιανικού εμπορίου του κλάδου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την ευρύτερη Μεσόγειο και χώρες όπως η Πολωνία, Σλοβενία και άλλες χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.

Τα προϊόντα που προβλήθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν μεταξύ άλλων φράουλες, σμέουρα, πορτοκάλια, σταφίδες, κολοκύθια, καρπούζια, πατάτες, ελαιόλαδο και αγροχημικά / φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Καθόλη την διάρκεια της έκθεσης το περίπτερο της Περιφέρειας υποστήριξαν στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ.

Στη φετινή FRESKON συμμετείχαν σε 12.500 τ.μ. 230 εκθέτες από 10 χώρες, στοιχείο που καταδεικνύει τον διεθνοποιημένο χαρακτήρα της. Οι εκθέτες της FRESKON πραγματοποίησαν πάνω από 2.000 ραντεβού με περίπου 250 hosted buyers από 40 χώρες, καθώς και επαφές με οργανωμένες αποστολές εμπορικών επισκεπτών.

Την έκθεση εγκαινίασε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννης Ανδριανός. Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας, καθώς και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Γεώργιος Κοντογιάννης".