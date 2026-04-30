Πάτρα: Δύο βαρύτατα περιστατικά σε έναν μήνα στο Καραμανδάνειο- Οι κίνδυνοι που κρύβουν τα πατίνια- «Οι γονείς δεν είναι άμοιροι ευθυνών»

Αρκετά είναι τα περιστατικά τραυματισμών παιδιών, από μηχανοκίνητα οχήματα και πατίνια, που φθάνουν κάθε μήνα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, μια εικόνα που ανησυχεί και προβληματίζει τους επαγγελματίες υγείας που στελεχώνουν το νοσοκομείο. Τα στοιχεία αυτά καταθέτει ο παιδοχειρουργός και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Βασίλης Αλεξόπουλος.

Οι πιο συχνοί τραυματισμοί, όπως περιγράφει ο κ. Αλεξόπουλος στο thebest.gr, είναι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα σε χέρια και πόδια, τραυματισμοί στο πρόσωπο και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματος. Πολλά από αυτά συνδέονται άμεσα με τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων από ανήλικους χωρίς δίπλωμα και χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.

«Ένα κάταγμα ή μια κρανιοεγκεφαλική κακώση σε παιδί, δηλαδή σε έναν αναπτυσσόμενο σκελετό, είναι μια βαριά κάκωση. Στα παιδιατρικά δεχόμαστε άτομα μέχρι 16 ετών και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι οδηγούν μηχανοκίνητα χωρίς δίπλωμα, χωρίς έλεγχο. Το φαινόμενο δεν είναι τόσο έντονο στην Πάτρα, αλλά σε επίπεδες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε ένα μήνα από μια τέτοια πόλη είχαμε δύο περιστατικά με βαρύτατες κακώσεις. Το ένα παιδί χρειάστηκε να μεταφερθεί στην Αθήνα γιατί είχε βαριά γναθοχειρουργική κάκωση και χρειαζόταν χειρουργείο από εξειδικευμένους ιατρούς, και το άλλο παιδί νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με επίσης βαριά κάκωση. Έχουμε τραυματισμούς με κακώσεις από τα γειτονικά χωριά», αναφέρει, σκιαγραφώντας μια κατάσταση.

Ο κ. Αλεξόπουλος δεν περιορίζεται στην περιγραφή των περιστατικών, απευθύνει σαφή προειδοποίηση τόσο προς τους γονείς όσο και προς τους ίδιους τους ανήλικους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υπευθυνότητα και σωστή χρήση. «Οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ οι έφηβοι οφείλουν να επιδεικνύουν σύνεση και να αποφεύγουν την κυκλοφορία σε δρόμους με οχήματα, αλλά να χρησιμοποιούν τους ποδηλατόδρομους. Οι γονείς, όταν αφήνουν ένα παιδί που δεν ξέρει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δεν παίρνει μέτρα ασφαλείας, δηλαδή κράνος, επιγονατίδες, φωσφοριζέ γιλέκο τις βραδινές ώρες κ.ο.κ., αναλαμβάνουν ευθύνη. Επίσης, ακόμα μια μάστιγα είναι τα ακουστικά. Δυστυχώς, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, και αυτά τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί οδηγοί. Οι γονείς δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Η λογική "έλα μωρέ, τα παιδιά δικαιούνται" ή "έλα μωρέ, είναι παιδιά" δεν είναι η σωστή», καταλήγει.