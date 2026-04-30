Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2026, όπως επίσης η έγκριση της στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και ώρα 15.30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ((Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr) και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από το σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/8207

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού

Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

(e:Presence.gov.gr), στις 4 Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, σύμφωνα τις σχετικές

διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη

συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2026. (σχ. η 503/2026 (ΑΔΑ:

Ψ1ΝΔ7Λ6-ΥΙΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)

(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

κ. Μπονάνος Χαράλαμπος,

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)

Ειδικός Αγορητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και

Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 2ο A) Έγκριση της Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

B) Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2026

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο αποτελείται από τους

πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του

ΝΠΔΔ Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (σχ. η 596/2026 (ΑΔΑ:

6Σ4Ο7Λ6-1ΗΠ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και

Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 3ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου/δικηγόρων (σύμφωνα με το άρθρο

281, παρ.3 του Ν. 3463/06) για την εκπροσώπηση της ΠΕ Ηλείας

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε ́- Επταμελής

Σύνθεση) την 06-05-2026, καθώς και σε κάθε μετ ́ αναβολή

δικάσιμο, οπότε συζητούνται δύο (2) Αιτήσεις Ακύρωσης: α) η από

19.12.2025 με αριθ. κατάθ. Ε3342/2025 και Εθνικός Αριθμός

Υπόθεσης : 2025057626 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ με

αίτημα την ακύρωση 74 αποφάσεων του προϊσταμένου της

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με τις οποίες χορηγήθηκαν

βεβαιώσεις απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής

αδειοδότησης για ισάριθμα έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

σταθμών ισχύος 999,9 KW εκάστου που προορίζονται να

εγκατασταθούν εντός 6 τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ήλιδας, β)

η από 5.11.2025 με αριθ. κατάθ. Ε2749/2025 και Εθνικός Αριθμός

Υπόθεσης : 2025048499 αίτηση ακύρωσης μετά των από 31.3.2026

προσθέτων λόγων ενώπιον του ΣτΕ, με αίτημα την ακύρωση 186

αποφάσεων του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και

Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με τις

οποίες χορηγήθηκαν βεβαιώσεις απαλλαγής από τη διαδικασία

περιβαλλοντικής αδειοδότησης για ισάριθμα έργα εγκατάστασης

φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999,9 Kw εκάστου, που

προορίζονται να εγκατασταθούν εντός 6 κοινοτήτων του Δήμου

Ήλιδας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή Ρυθμίσεων κυκλοφορίας επί της οδού Αγαμέμνωνος

(παράδρομος της Π.Ε.Ο Πατρών – Κορίνθου) στον οικισμό Κάτω

Ροδινής, Κοινότητας Ψαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε.

κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 5ο Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας - τοποθέτηση φωτεινής

σηματοδότησης στον κόμβο Μακρή - Χαρ. Τρικούπη στο Δήμο

Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/13-06-2025 (Κ.Ο.Κ)

όπως ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 55 ́ ́Μέτρα ρύθμισης της

κυκλοφορίας ́ ́ καθώς και το άρθρο 112 παρ. 16.1 ́ ́Εξουσιοδοτικές

διατάξεις ́ ́.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε.

κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση Κανονιστικής Απόφασης για την οριοθέτηση και

παραχώρηση θέσεων στάσης ή/και στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ για

γενική ή/και για ατομική χρήση.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε.

κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον τρόπο

συμμετοχής σας στη συνεδρίαση (με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης) μέχρι και την

Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00.

Ο Πρόεδρος

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Χρήστος Παΐσιος