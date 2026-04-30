Ναύπακτος: Σύλληψη δύο ανηλίκων για κλοπή σε ηλικιωμένη- Εντοπίστηκε και στιλέτο

Σύλληψη δύο ανηλίκων και των γονέων τους στη Ναύπακτο για κλοπή πορτοφολιού ηλικιωμένης και κατοχή στιλέτου.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, δυο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 14 ετών, διότι αφαίρεσαν από ηλικιωμένη που κινούταν πεζή το πορτοφόλι της, που περιείχε 30 ευρώ, τραπεζική κάρτα και έγγραφα.

Τα κλεμμένα αντικείμενα (εκτός του χρηματικού ποσού) εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην παθούσα, ενώ στο σημείο βρέθηκε και κατασχέθηκε μία ζακέτα, την οποία έφερε ο 15χρονος κατά την τέλεση της πράξης, στο εσωτερικό της οποίας εντοπίστηκε ένα στιλέτο, το οποίο κατασχέθηκε.

Παράλληλα, συνελήφθησαν οι γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.