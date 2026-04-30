Αγρίνιο: Σύλληψη γυναίκας για κατοχή σπρέι πιπεριού στο Δικαστικό Μέγαρο

Τι αναφέρει η αστυνομία
Σύλληψη γυναίκας στο Αγρίνιο καθώς είχε στην κατοχή της σπρέι πιπεριού σε έλεγχο στο Δικαστικό Μέγαρο.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Αγρινίου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε σε χώρο Δικαστικού Μεγάρου βρέθηκε στην κατοχή της και κατασχέθηκε ένα σπρέι πιπεριού.
