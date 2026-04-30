Πύργος: Εξιχνιάστηκε κλοπή μοτοσικλέτας- Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Μια υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2026 στην Πάτρα εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές στον Πύργο.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εξιχνιάστηκε, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, κλοπή μοτοσικλέτας που διαπράχθηκε στον Πύργο τον Μάρτιο του 2026 και σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 16/03/2026, αφαίρεσε έξω από κατάστημα στην Πάτρα μοτοσικλέτα ημεδαπού άνδρα, η οποία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου χθες το πρωί, στον Πύργο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.