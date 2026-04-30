Πύργος: Σύλληψη δύο ανδρών για κλοπή από αυτοκίνητο- Αφαίρεσαν χρήματα, κινητό και έγγραφα

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στη σύλληψη δύο ανδρών για κλοπή από αυτοκίνητο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Πύργο, έπειτα από άμεση κινητοποίηση.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι προχθές το μεσημέρι, αφαίρεσαν από αυτοκίνητο ημεδαπού άνδρα, το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και έγγραφα.
