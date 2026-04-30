Ηλεία: Πώς έγινε το θανατηφόρο με το πατίνι- Τι λέει η αστυνομία

Σε ανακοίνωσή της για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 13χρονο στην Ηλεία που οδηγούσε πατίνι,η αστυνομία αναφέρει:

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το

απόγευμα, στα Μακρίσια του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό,

συγκρούστηκε με δίτροχο όχημα (ηλεκτρικό πατίνι) που οδηγούσε 13χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ανήλικου.



Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του

τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού για ανθρωποκτονία από αμέλεια.