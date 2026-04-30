Ηλεία: «Έγινες άγγελος αγάπη μου» – Σπαράζει η μητέρα του 13χρονου που έχασε τη ζωή του με το πατίνι

Σπαρακτικό είναι το «αντίο» της μητέρας του 13χρονου Κωνσταντίνου ο οποίος έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο σε δυστύχημα με το ηλεκτρικό του πατίνι χθες Τετάρτη 29/4 στα Μακρίσια Ηλείας.

Ο 13χρονος μαθητής του Γυμνασίου έχασε τη ζωή του, όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, οδηγώντας το ηλεκτρικό του πατίνι, με αποτέλεσμα να του προκληθούν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, και να καταλήξει, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του κι ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Τραγική φιγούρα, η μητέρα του παιδιού, η οποία τον αποχαιρέτησε γράφοντας «μονάκριβε Κωνσταντίνε μου, σε πήρε ο Θεός στα 13 σου, καλό παράδεισο μικρέ μου άγγελε, παιδάκι μου καλό».

«Έγινες άγγελος αγάπη μου, δεν μπορώ να το πιστέψω, σε γέννησα και στα 13 σου σε πήρε ο Θεός»…