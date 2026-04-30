Πάτρα: Ξανά στο όριο η «Κιβωτός»- Στα 500.000 ευρώ το χρέος

Οριακή παραμένει η οικονομική κατάσταση του ιδρύματος «Κιβωτός της Αγάπης» στην Πάτρα, με χρέος που φτάνει έως τα 500.000 ευρώ, ένα βάρος που απειλεί τη βιωσιμότητα μιας από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές της πόλης.

«Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό και κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανό το ίδρυμα. Αυτές τις ημέρες θα πληρωθούν για τον μήνα Απρίλιο οι 50 εργαζόμενοί μας. Επίσης, υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς τη ΔΕΗ, το ΙΚΑ και το φαρμακείο», δηλώνει στο thebest.gr η πρόεδρος του ιδρύματος, Κατερίνα Νικολάου.

Τα νούμερα που παραθέτει, αποκαλύπτουν το χρηματοδοτικό κενό που δύσκολα καλύπτεται από τις υπάρχουσες πηγές εσόδων. «Η ετήσια κρατική επιχορήγηση για την Κιβωτό φτάνει τα 50.000 ευρώ και μόνο η μισθοδοσία αγγίζει τα 70.000 ευρώ το μήνα, με τα υπόλοιπα έξοδα -λειτουργικά και άλλα- να καλύπτονται από χορηγίες, και ευτυχώς οι Πατρινοί βοηθούν πολύ σε αυτό. Επίσης, τα νοσήλια που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ για κάθε τρόφιμο (το ίδρυμα φιλοξενεί 68 άτομα), είναι υποδεέστερα των αναγκών του. Φάρμακα, αναλώσιμα, ενέργεια, σίτιση κ.ο.κ. Θα πρέπει να υπάρξει μία σταθερή κρατική χρηματοδότηση», επισημαίνει η κ. Νικολάου.

Η κατάσταση δεν είναι καινούρια. Την προηγούμενη χρονιά, δύο φορές έφτασε η ΔΕΗ στο κατώφλι της «Κιβωτού» για να προχωρήσει σε διακοπή ρεύματος, με τους εργαζόμενους να αποτρέπουν την εκτέλεση την τελευταία στιγμή. Ένα σενάριο που, αν επαναληφθεί, θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο δεκάδες ανθρώπους που στηρίζονται καθημερινά στη δομή.