Αίγιο: Εξιχνιάστηκε απάτη με «μαϊμού» δίπλωμα οδήγησης- Πλήρωσε πάνω από 1.100 ευρώ το θύμα

Μία υπόθεση απάτης που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στο Αίγιο εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές, με τον δράστη να έχει ήδη ταυτοποιηθεί.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, από τις 20 έως τις 24-02-2026 στο Αίγιο ημεδαπός άνδρας εντόπισε ιστοσελίδα με ανάρτηση που αφορούσε έκδοση εξ αποστάσεως αδειών ικανότητας οδήγησης από σχολή οδηγών. Ο παθόντας στις 20 και στις 23-02-2026 πείστηκε να καταβάλει το συνολικό χρηματικό ποσό των (780) ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό με έδρα το εξωτερικό, ενώ στις 24-02-2026 μετέφερε το χρηματικό ποσό των (350) ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τον κατηγορούμενο άνδρα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.