Πάτρα: Με τι καιρό θα κάνουμε Πρωτομαγιά- Η πρόγνωση του Ν. Σερέτη για το τριήμερο

Η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα αναμένεται να επηρεαστούν σε πολύ μικρό έως μηδενικό βαθμό από την επικείμενη κακοκαιρία, με τα φαινόμενα να είναι περιορισμένα και τη θερμοκρασία να σημειώνει κυρίως μια ήπια πτώση την Πρωτομαγιά.

Ωστόσο, η αλλαγή του καιρού που αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης (30/4) θα επηρεάσει κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Νικόλας Σερέτης, γεωλόγος και προγνώστης καιρού, «ένα ψυχρό μέτωπο από τα Βαλκάνια θα διασχίσει τη χώρα από βορρά προς νότο, επηρεάζοντας αρχικά τη Μακεδονία και σταδιακά περιοχές όπως η ορεινή Θεσσαλία, η Εύβοια και οι Σποράδες». Σύμφωνα με τον ίδιο, «εκεί αναμένονται και τα πιο έντονα φαινόμενα, ενώ δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, όπως το Πήλιο και το Καϊμακτσαλάν».

Ο κ. Σερέτης επισημαίνει ότι «θα έχουμε και ισχυρούς βοριάδες, αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο», τονίζοντας ότι η μεταβολή θα είναι πιο έντονη στη βόρεια και ανατολική χώρα.

Αναφερόμενος στη Δυτική Ελλάδα, εμφανίζεται πιο καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι «τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα». Όπως εξηγεί, «υπάρχει μια πιθανότητα για βροχές το ξημέρωμα της Πρωτομαγιάς και αργά το απόγευμα, με πιθανότητες 60-70%», ωστόσο εκτιμά ότι «τελικά θα μείνουμε σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστοι».

Παράλληλα, τονίζει ότι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, «από τους 25 βαθμούς θα πάμε στους 19-20 κατά τη διάρκεια της Πρωτομαγιάς», ενώ για την περιοχή του Ρίου αναφέρει ότι «οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ».

Για το Σαββατοκύριακο 2-3 Μαΐου σημειώνει ότι «η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 19-20 βαθμούς και δεν θα έχουμε βροχές», ενώ από τη νέα εβδομάδα αναμένεται σταδιακή άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει «τους 22-23 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη». Όπως προσθέτει, «από τα μέσα της εβδομάδας φαίνεται να επιστρέφουμε σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 25 βαθμούς».

Δεν αποκλείει, επίσης, το ενδεχόμενο για «λίγα χιόνια σε υψόμετρα 1.500-1.600 μέτρων, όπως στο χιονοδρομικό των Καλαβρύτων, το πρωί της Πρωτομαγιάς».

Τέλος, κάνοντας έναν απολογισμό για τον Απρίλιο, αναφέρει ότι «θερμοκρασιακά κινήθηκε σε κανονικά επίπεδα για την περιοχή μας», ενώ για τις βροχοπτώσεις σημειώνει πως «στην Πάτρα έπεσαν περίπου 40 χιλιοστά, όσος είναι και ο κλιματικός μέσος όρος της περιοχής». Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι «σε επίπεδο χώρας, ο Απρίλιος ήταν πιο βροχερός από το κανονικό», προσθέτοντας ότι με την είσοδο στον Μάιο «οι συνθήκες θα γίνονται σταδιακά πιο ζεστές».