Πάτρα: Έκανα ότι ήμουν πελάτης, λέει ο αστυνομικός που συνέλαβε τον 89χρονο στο ξενοδοχείο- Μου είπε «τώρα θα με δείξουν όλα τα κανάλια»- ΒΙΝΤΕΟ

Ο Χάρης Τσιτσικάς περιγράφει πώς προσέγγισε και ακινητοποίησε τον πιστολέρο
Ο αστυνομικός που συνέλαβε στην Πάτρα τον ηλικιωμένο που πραγματοποίησε ένοπλες επιθέσεις στην Αθήνα, περιγράφει πώς ροσέγγισε και ακινητοποίησε τον άνδρα
Ο Χάρης Τσιτσικάς περιέγραψε τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο ξενοδοχείο στην Πάτρα στο οποίο συνελήφθη ο 89χρονος, ο οποίος είχε τραυματίσει πέντε άτομα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο κτίριο του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Όπως είπε αρχικά στην ΕΡΤ «υπήρχε η πληροφορία ότι ο δράστης θα κινείτο στην πόλη της Πάτρας και ότι πιθανόν να προσπαθούσε να φύγει προς Ιταλία».
«Δεχθήκαμε ένα τηλέφωνο από το ξενοδοχείο που ζήτησε διαμονή στο οποίο μας είπαν ότι ταιριάζει η περιγραφή με τον άνδρα που αναζητείτο. Αφού έγινε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι ήταν ο άνδρας που αναζητούσαμε μπήκα με πολιτικά παριστάνοντας τον πελάτη» συνέχισε ο κ. Τσίτσικας.
Όπως εξήγησε «οι πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι βρισκόταν στο λόμπι. Ζήτησα ένα δωμάτιο, μου είπαν ότι δεν έχει και τότε ζήτησα ένα καφέ για να κερδίσω χρόνο. Όταν μπήκα όμως και αφού κοίταξα περιμετρικά, δεν αντιλήφθηκα την παρουσία του οπότε είπα την ιδιότητά μου στους εργαζομένους του ξενοδοχείου που μου είπαν ότι ο άνδρας ήταν στον ημιώροφο».
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο μαθητές και κόσμο, κρίναμε ότι ήταν πιο σωστό να μην αλλάξουμε επίπεδο και να περιμένουμε στο λόμπι που είχε ορατότητα» συνέχισε την περιγραφή της αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψη του 89χρονου πιστολέρο.
Όπως είπε «από το να αλλάξουμε επίπεδο, είχαμε υπομονή γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν πιο σωστό να έρθει στο λόμπι γιατί είχαμε καλύτερη εικόνα εκεί. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε πέντε τραυματίες και δεν γνωρίζαμε την ψυχική του κατάσταση. Ένας που τα παίζει όλα για όλα, δεν ξέραμε τι θα μπορούσε να κάνει».
