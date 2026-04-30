Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με συνέδρια, ομιλίες και ημερίδες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Προσβασιμότητα και Σύνδεση: Βλέποντας τον εαυτό και τον άλλο χωρίς φίλτρα | 30.04.2026, 12:30-14:30

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αξιότιμη Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα Ελ. Αλμπάνη, διοργανώνει την Πέμπτη 30 Απριλίου και ώρα 12:30 -14:30 μ.μ. διαδικτυακό εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής με τίτλο «Προσβασιμότητα και Σύνδεση: Βλέποντας τον εαυτό και τον άλλο χωρίς φίλτρα».

Το εργαστήριο είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prosvasimotita-kai-syndesi-vlepontas-ton-eafto-kai-ton-allo- choris-filtra-30-04-2026/

Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής» σε συνεργασία με τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΑΣΠΑΜΑ) | 05.05.2026 | 10:00-13:00 και 17:00–20:00

Με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο, η εθελοντική αιμοδοσία παραμένει μια από τις σημαντικότερες πράξεις προσφοράς, ιδιαίτερα σε περιόδους που οι ανάγκες για αίμα είναι αυξημένες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα «Φλέβα Ζωής» διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στην Πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας, κατά τις ώρες 10:00–13:00 και 17:00–20:00, σε συνεργασία με τον Αχαϊκό Σύλλογο Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΑΣΠΑΜΑ).

Η δράση αυτή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας (08/05), αναδεικνύοντας τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας για τη στήριξη των ασθενών που εξαρτώνται από αυτή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

[email protected]

Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Επιστημονική διημερίδα 8th Summit on Gender Equality in Computing (GEC 2026)| 7-8.05.2026

Σας ενημερώνουμε για την διεξαγωγή της διημερίδας 8th Summit on Gender Equality in Computing (GEC 2026) στην Πάτρα, Αγορά Αργύρη, 7 & 8 Μαΐου 2026.

Η διημερίδα διοργανώνεται από το ACM-W Greek Chapter, υπό την αιγίδα του Association for Computing Machinery (ACM / ACM-W Europe, διεθνούς οργανισμού για την πληροφορική), και στοχεύει στην ανάδειξη της ισότιμης συμμετοχής των φύλων στην επιστήμη των υπολογιστών. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και την φοιτητική ομάδα ACM UPatras Student Chapter.

Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στον ιστότοπο (http://gec26.ceid.upatras.gr/) και περιλαμβάνει:

-Keynote ομιλίες με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη:

Designing AI for Women’s Health: Decision Support under Uncertainty (Prof. Dr. Nelly

Bencomo, University of Durham)

Co-creAItivity: Rethinking Diversity and Inclusion in the Age of Non-Human

Collaborators (Dr. Δημήτριος Γραμμένος, ΙΤΕ Κρήτης),

-Panels που αφορούν την εμπειρία των γυναικών σε κάθε βήμα μιας σταδιοδρομίας στην επιστήμη των υπολογιστών (από το σχολείο, στο πανεπιστήμιο και την καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο και την βιομηχανία),

-Παρουσίαση και επίδειξη posters & διαδραστικών demos από νέους ερευνητές και ερευνήτριες

σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας.

-Παρουσιάσεις των τμημάτων Πληροφορικής με έδρα την Πάτρα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών): Παν. Πατρών (ΤΜΗΥΠ, ΗΜΜΥ, ΔΕΤ), Παν. Πελοποννήσου (ΗΜΜΥ), ΕΑΠ,

-Παρουσιάσεις εταιρειών που απασχολούν άτομα στο χώρο της πληροφορικής,

Ενθαρρύνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η και ειδικά τις νέες γυναίκες που ενδιαφέρονται για σπουδές και σταδιοδρομία στο χώρο της επιστήμης των υπολογιστών, να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και να συνομιλήσουν για τις σπουδές και τις προοπτικές τους, με τους νέους ερευνητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων επίδειξης των posters & διαδραστικών demos.

Για τη συμμετοχή απαιτείται δωρεάν εγγραφή που μπορεί να γίνει από τον ιστότοπο. Η προθεσμία εγγραφής είναι η Παρασκευή 1 Μαΐου 2026.

Για οργανωμένες επισκέψεις σχολείων δευτεροβάθμιας κατόπιν συνεννόησης (Β’ και Γ’ Λυκείου, μέγιστο πλήθος γκρουπ 10 άτομα) παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν συμμετοχή στη φόρμα https://forms.gle/Ft2fsEx5yfXgzSVY9 .

«Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης ΣΟΕΔΕ»| 07.05.2026

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση, την εγγραφή καθώς και το πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/imera-karieras-diktyosis-soede-pebti-7-maiou-2026-2/

"ΌΣΤΙΑ Αυτό είναι το Σώμα μου", Παράσταση και Διήμερο Εργαστήριο |8-9.05.2026

Μια παράσταση εμπνευσμένη από τη ζωή και το έργο του ποιητή και σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνι.

Η παράσταση «Όστια – Αυτό είναι το σώμα μου», σε κείμενο και σκηνοθεσία του Αντρέα Μαντά, με τη Λουκία Μιχαλοπούλου επί σκηνής, αντλεί έμπνευση από τη ζωή και το πολυσχιδές έργο του Πιέρ Πάολο Παζολίνι και προτείνει μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση του ποιητικού του σύμπαντος.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκονται πέντε γυναικείες μορφές — Μαρία, Μάμα Ρόμα, Ιοκάστη, Εμίλια, η υπηρέτρια, Μήδεια — τις οποίες υποδύεται η Λουκία Μιχαλοπούλου.

Πληροφορίες Παράστασης

Σάββατο 9 Μαΐου, 21:00 – 22:00

Θέατρο Λιθογραφείον

Μαιζώνος 172Β, Πάτρα

Κρατήσεις: 261 032 8394

Είσοδος ελεύθερη

Διήμερο Εργαστήριο

«Ο Ποιητικός Λόγος ως Σκηνική Δράση»

με τη Λουκία Μιχαλοπούλου

Παράλληλα με την παράσταση, διοργανώνεται διήμερο εργαστήριο που εστιάζει στη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους ο ποιητικός λόγος μετατρέπεται σε σκηνική δράση, μέσα από πρακτικές ασκήσεις και δραματουργικές προσεγγίσεις.

Παρασκευή 8 Μαΐου, 16:30 – 19:30

Σάββατο 9 Μαΐου, 12:00 – 15:00

Θέατρο Λιθογραφείον

Δηλώσεις συμμετοχής: 261 032 8394

Δωρεάν συμμετοχή

Υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση, την εγγραφή καθώς και το πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ

Ομιλία στο πλαίσιο των Γεωσυναντήσεων του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών |11.05.2026, 11:00

Στο πλαίσιο του θεσμού των "Γεωσυναντήσεων", το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει την τιμή να φιλοξενήσει τον Δρ. Σταύρο Μελετίδη, μέλος της Ομάδας Ηφαιστειακής Παρακολούθησης του Εθνικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου Ισπανίας (IGN), του Γεωφυσικού Κέντρου Κανάριων Νήσων του IGN (Τενερίφη), ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα:

"Η Συμβολή της Επιστήμης στη Διαχείριση Κρίσεων: Το Παράδειγμα της Ηφαιστειακής Έκρηξης στη La Palma (2021)".

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11.05.2026 στις 11:00, στην αίθουσα 026 του Τμήματος Γεωλογίας του Ιδρύματος.

Διεθνές συνέδριο MaHep | 27-29.11.2026

To Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη" (MaHep), γιορτάζει τα 10 χρόνια του

με ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο που θα γίνει στην Πάτρα 27-29/11/2026.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://mahep2026.org

Πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, σε συνεργασία με τον Κλάδο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, διοργάνωσαν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στην Πάτρα (24–26 Απριλίου 2026), στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος.

Το Συνέδριο τίμησαν με χαιρετισμούς ο Πρύτανης Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας κα Άννα Μαστοράκου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Γεώργιος Νικολάου και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Καθηγητής Νικόλαος Μακρής.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο κ. Γιάννης Αδαμόπουλος (Grand Valley State University) και ο κ. Βασίλης Σαρόγλου (Université Catholique de Louvain).

Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετείχαν 41 ερευνητές από ελληνικά πανεπιστήμια με 3 συμπόσια, 28 προφορικές και 10 αναρτημένες ανακοινώσεις, καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεμάτων της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας, όπως πολιτισμικές αξίες, εκπαίδευση και συμπερίληψη, διαπροσωπικές σχέσεις, ευαλωτότητα, κοινωνικές αναπαραστάσεις και επαγγελματική ένταξη.

Πληροφορίες: https://elpse.com/diapolitismikh-psychologia/ccpssy2026/

Με εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ημερίδα “ERP in Action: Inside the Modern Accounting Department”

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 η ημερίδα με τίτλο «ERP in Action: Inside the Modern Accounting Department», η οποία διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με την ελεγκτική εταιρεία Baker Tilly.

Η εκδήλωση, η οποία αποτέλεσε την 7η κατά σειρά δράση του ΠΜΣ, επιβεβαίωσε τη σταθερή δέσμευση του προγράμματος στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και αγοράς εργασίας. Παράλληλα, εντάσσεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, καθώς το ΠΜΣ Λογιστικής συμπληρώνει πέντε έτη δυναμικής παρουσίας, με έντονη εξωστρέφεια και προσανατολισμό στη διεθνή λογιστική εκπαίδευση.

Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στην αίθουσα ΠΑΜ 17 και μεταδόθηκε ταυτόχρονα μέσω Zoom, προσελκύοντας πλήθος συμμετεχόντων από διαφορετικές περιοχές, γεγονός που ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της λογιστικής και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Κεντρικές ομιλήτριες της εκδήλωσης ήταν δύο διακεκριμένα στελέχη της Baker Tilly: η κα Χριστίνα Παππά, Supervising Senior στο τμήμα Accounting, και η κα Ιωάννα Μηνδρινού, Associate στο τμήμα Human Resources, οι οποίες μοιράστηκαν πολύτιμη εμπειρία και πρακτική γνώση από το επαγγελματικό πεδίο.

Η θεματολογία της ημερίδας αναπτύχθηκε σε δύο βασικούς πυλώνες. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Λογιστική στην Πράξη μέσω ERP», παρουσιάστηκαν σύγχρονες εφαρμογές και διαδικασίες, όπως η διαχείριση παγίων, η αυτοματοποίηση αποσβέσεων και η συμφωνία λογιστικής και φορολογικής βάσης σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο «HR & Επαγγελματική Ανάπτυξη», δόθηκε έμφαση στη σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού και στη διαχείριση επαγγελματικών συνεντεύξεων στον απαιτητικό χώρο της ελεγκτικής.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και δικτύωση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες τη δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης με τα στελέχη της αγοράς.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Δρ. Ελευθέριος Αγγελόπουλος, ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της επετειακής χρονιάς για τη συμπλήρωση πέντε ετών λειτουργίας του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου η επόμενη εκδήλωση, κατά την οποία θα παρουσιαστεί το e-book αποφοίτων του ΠΜΣ, αναδεικνύοντας την επιτυχημένη πορεία τους και τη διεθνή προοπτική του προγράμματος.