Στέγη Ωνάση: Πολύπλευρο αφιέρωμα στην Τίλντα Σουίντον με έκθεση, προβολές, performance

Tα πεπραγμένα της Βρετανίδας star τα τελευταία 40 χρόνια, ανάμεσά τους έργα για εκείνη από Αλμοδόβαρ και Γκουαντανίνο
Με κεντρικό πυρήνα την έκθεση «Ongoing», η Στέγη Ωνάση διοργανώνει μεγάλο αφιέρωμα στη διάσημη ηθοποιό Τίλντα Σουίντον.
Σε συνεργασία με το Eye Filmmuseum του Άμστερνταμ, θα παρουσιαστούν νέα και παλαιότερα έργα 8 στενών καλλιτεχνικών συνεργατών και φίλων της: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Saillard, Tim Walker και Apichatpong Weerasethakul.
Aναμένονται προσωπικά αντικείμενα, εγκαταστάσεις, ταινίες, γλυπτό, performance, θερινό σινεμά, masterclass για να γιορτάσει στην Αθήνα την τέχνη, τη ζωή και τους δικούς της ανθρώπους. Στα 65 της χρόνια, η πανύψηλη Λονδρέζα star και performer, με το απαράμιλλο style, αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσωπικότητα.
Στον καινούριο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, Onassis Ready, (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης) από 17 Μαΐου έως 28 Ιουνίου, η φύση, οι αναμνήσεις, η ίδια η ουσία της μνήμης, οι πρόγονοι και τα πνεύματα, οι φιλίες αλλά και οι συμπράξεις, θα μαγνητίζουν το βλέμμα.
Επιπλέον, από τις 16 έως τις 19 Μαΐου, μαζί με τον καταξιωμένο ιστορικό της μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ, η Σουίντον θα παρουσιάζει live την performance A Biographical Wardrobe, που ζωντανεύει ρούχα από την προσωπική της συλλογή, κοστούμια ταινιών, ενδύματα από παρουσίες της σε κόκκινα χαλιά φεστιβάλ και οικογενειακά κειμήλια, σε ύφος-εξομολόγησης.
Τέλος, η κορυφαία ηθοποιός και fashion icon αποτίνει φόρο τιμής σε μια από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές της επιρροές, τον σκηνοθέτη Ντέρεκ Τζάρμαν (1942–1994), με τον οποίο συνεργάστηκε σε 7 μεγάλου μήκους ταινίες. Η ενότητα αυτή, εμπλουτισμένη με υλικό από το αρχείο της περιλαμβάνει μια εγκατάσταση μεγάλης οθόνης με σκηνές από την ταινία «The Last of England» (1987), καθώς και μια ειδική εγκατάσταση με ακυκλοφόρητο υλικό Super8 από την προσωπική συλλογή του Τζάρμαν.
Oπως σχολιάζει η ίδια: «Με την τιμή αυτής της εξαιρετικής πρόσκλησης, είχα την ευκαιρία να αναστοχαστώ τους μηχανισμούς της εργασιακής πρακτικής μου τα τελευταία σαράντα χρόνια».
* Κάθε Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα υπάρχει πρόγραμμα προβολών σε θερινό σινεμά στον χώρο της έκθεσης.
* Στις 19 Μαΐου, η με τον τίτλο «Fellowship, Art & Nature», η Σουίντον δίνει ένα masterclass δημιουργικότητας
Devil wears Prada 2: Ετερόκλητες κριτικές, «βλέπουν» την επιρροή Μπέζος στα media
Η νέα εποχή Dior πάνω στη Μελάνια Τραμπ- θύμισε look της αξεπέραστης Jackie
Lady Gaga και Doechii τραγουδούν και χορεύουν το «Runway» ως fashion showgirls
