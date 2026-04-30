Στέγη Ωνάση: Πολύπλευρο αφιέρωμα στην Τίλντα Σουίντον με έκθεση, προβολές, performance

Tα πεπραγμένα της Βρετανίδας star τα τελευταία 40 χρόνια, ανάμεσά τους έργα για εκείνη από Αλμοδόβαρ και Γκουαντανίνο

Με κεντρικό πυρήνα την έκθεση «Ongoing», η Στέγη Ωνάση διοργανώνει μεγάλο αφιέρωμα στη διάσημη ηθοποιό Τίλντα Σουίντον. Σε συνεργασία με το Eye Filmmuseum του Άμστερνταμ, θα παρουσιαστούν νέα και παλαιότερα έργα 8 στενών καλλιτεχνικών συνεργατών και φίλων της: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Saillard, Tim Walker και Apichatpong Weerasethakul. Aναμένονται προσωπικά αντικείμενα, εγκαταστάσεις, ταινίες, γλυπτό, performance, θερινό σινεμά, masterclass για να γιορτάσει στην Αθήνα την τέχνη, τη ζωή και τους δικούς της ανθρώπους. Στα 65 της χρόνια, η πανύψηλη Λονδρέζα star και performer, με το απαράμιλλο style, αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσωπικότητα.