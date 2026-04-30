Kι όμως! «Έχει περάσει η μόδα των ηλεκτρικών πατινιών»- Δραστική μείωση του ενδιαφέροντος

«Έχει περάσει η μόδα των ηλεκτρικών πατινιών»! Με αυτά τα λόγια περιγράφουν την κατάσταση στην αγορά καταστηματάρχες της Πάτρας που εμπορεύονταν τα ευρέως διαδεδομένα ηλεκτρικά οχήματα, επισημαίνοντας πως οι πωλήσεις έχουν καταρρεύσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση, η αρχική εκρηκτική ζήτηση που σημειώθηκε την τελευταία τριετία δείχνει να έχει φτάσει στο τέλος της. Τρεις παράγοντες φαίνεται να συνθέτουν αυτή την εικόνα, ο κορεσμός της αγοράς, οι αυστηρότερες ρυθμίσεις που επέφερε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και, κυρίως, τα σοβαρά ζητήματα ασφαλείας που έχουν έρθει στο φως. Τα ατυχήματα είναι συχνά και αφορούν κατά κύριο λόγο ανήλικους, με πιο πρόσφατο το θλιβερό περιστατικό του θανάτου ενός 13χρονου στη Μακρίσια Ηλείας την Τετάρτη το μεσημέρι.

«Πλέον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να αγοράσει ηλεκτρικό πατίνι. Ο βασικός λόγος είναι ότι έχει περάσει η μόδα τους. Επίσης, η αυστηροποίηση του Κ.Ο.Κ. είναι ένας ακόμα λόγος, ενώ το "καμπανάκι" άρχισε να χτυπάει μετά τη γνωστοποίηση των σοβαρών ατυχημάτων ανά τη χώρα», δήλωσε στο thebest.gr επιχειρηματίας της πόλης, της εταιρίας Electric Power, ο οποίος προσθέτει: «Για όλους τους παραπάνω λόγους, εδώ και λίγο χρονικό διάστημα έπαψα να τα εμπορεύομαι και ούτε σκοπεύω να τα επαναφέρω».

Η στάση του δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, αρκετοί έμποροι της περιοχής έχουν ήδη αποσύρει τα ηλεκτρικά πατίνια, ενώ όσοι εξακολουθούν να τα διαθέτουν αναφέρουν δραματική μείωση του ενδιαφέροντος.