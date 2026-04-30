Ολυμπία Οδός: Εργασίες βαριάς συντήρησης στις σήραγγες Πλατάνου- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης των παλαιών αναλογικών καμερών με νέες ψηφιακές μέσα στις σήραγγες του Πλατάνου στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 στις 6.00 το πρωί έως το αργότερο τα μεσάνυχτα της Κυριακής 10 Μαΐου 2026.
Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, απαιτείται ο αποκλεισμός του κλάδου προς Αθήνα και εκτροπή της κυκλοφορίας στον κλάδο κυκλοφορίας προς Πάτρα μέσω των Ανοιγμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) από τη Χ.Θ. 155,00 έως τη Χ.Θ. 152,30, ενώ η κυκλοφορία προς Πάτρα θα εξυπηρετείται από την παράπλευρη βοηθητική οδό των σηράγγων που βρίσκεται βορείως αυτών, σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα:
Η Ολυμπία Οδός στην ανακοίνωσή της, ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.
