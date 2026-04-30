Devil wears Prada 2: Ετερόκλητες κριτικές, «βλέπουν» την επιρροή Μπέζος στα media

Τι διαβάσαμε για το πολυαναμενόμενο φιλμ, που μόλις έφτασε στα ελληνικά σινεμά
Απασχολεί διεθνώς τον Τύπο η πρεμιέρα της super stylish κομεντί «The Devil wears Prada 2».
Μετά από 20 χρόνια, η «παρέα» των Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουει, Εμιλι Μπλαντ, Στάνλει Τούτσι επιστρέφει σε διαφορετικό, παρακμιακό τοπίο μόδας και περιοδικών. Διαβάσαμε τις πρώτες κριτικές διαπιστώνοντας θετικές και αρνητικές απόψεις – στις ξένες αναφορές η βαθμολογία είναι κυρίως 3 αστέρια, ενώ οι ελληνικές κατεβαίνουν στα 2. Η ετερόκλητη υποδοχή δεν θαμπώνει βέβαια το fashion περιτύλιγμα που κάνει το φιλμ μοναδικό στο είδος του (και αυτό παραμένει απολαυστικό για πολλές από μας).
-Κατά το Time, η ταινία μέσα στις ατέλειές της, είναι ανώτερη από την προηγούμενη. Την χαρακτηρίζει τίμια πάνω στην σημερινή δυσμενή κατάσταση στα περιοδικά και τη μόδα. Αντανακλά μια ρεαλιστική μελαγχολία ενώ η προσθήκη του τύπου του δισεκατομμυριούχου (τον υποδύεται ο Τζάστιν Θερού) είναι οξυδερκής και ευχάριστη.
-Σύμφωνα με τον Guardian, καθώς το περιοδικό Runway δεν έχει το πελώριο budget του παρελθόντος οφείλει να προσγειωθεί. Επιπλέον, η Μιράντα δείχνει πως δεν θυμάται καθόλου την πρώην βοηθό της Andy, ενώ ο δισεκατομμυριούχος σύντροφος της Emily, τύπου Μπέζος που διαφεντεύει το Μανχάταν, είναι πολύ διασκεδαστικός.
-Το Rolling Stone σημειώνει πως η ταινία «ντύνει το θάνατο της δημοσιογραφίας» και διακατέχεται από νοσταλγία των παλιών ημερών, όταν βασίλευε το πλούσιο τεύχος του Σεπτεμβρίου. «Η Μέριλ Στριπ είναι η Μέριλ Στριπ» και η στιγμή που πρέπει να κρεμάσει η ίδια το παλτό της είναι απίθανη».
-Η New York Post γράφει πως αφορά ξεκάθαρα τις γυναίκες αλλά είναι πιο «βαρύ» ως φιλμ. Η Μιράντα είναι πάντα in Vogue, όσο κι αν το επαγγελματικό περιβάλλον είναι λιγότερο glamour. Δυσκολεύεται να χαμογελάσει στο Met Gala με θέμα τα ανοιξιάτικα λουλούδια.. Εντωμεταξύ η Emily έχει δεσμό με τον τύπο δισεκατομμυριούχου του Τζεφ Μπέζος.
-Το Empire σχολιάζει πως η ταινία είναι ακόμα η «παιδική χαρά του ταφτά» και οι κεντρικοί χαρακτήρες φορούν τόσο εκθαμβωτικά σύνολα από designers, ώστε αξίζει να κινδυνέψουν για αυτά.
-Στο Variety περιγράφεται μια επιφανειακή προσέγγιση της ιστορίας όπου οι ήρωες δεν εκπλήσσουν.
-Το Indiewire επαινεί την ήρεμη και ελεγχόμενη ερμηνεία του Στάνλει Τούτσι, τον οποίο ξεχωρίζει και το Hollywood Reporter ως τον «μαγικό gay με τις καλύτερες ατάκες». Στο ίδιο μέσο αποκαλύπτεται πως παρελαύνουν πλάι στους ηθοποιούς οι Donatella Versace, Marc Jacobs, Naomi Campbell, Law Roach, Kara Swisher, Jon Batiste, Brunello Cuccinelli. «Δύσκολο να ενοχληθεί κανείς. Είναι πανάλαφρο φιλμ, όμορφο και ραφινάτο, φτιαγμένο για να κάνει θραύση στα ταμεία» όπως τονίζεται.
-Tο USA Today στέκεται στη «ζεστή χημεία» ανάμεσα σε Χάθαγουέι- Τούτσι, η οποία λειτουργεί καλύτερα από όλες αναφορικά με το πρώτο φιλμ.
-Στα σαφώς πιο αυστηρά ελληνικά δημοσιεύματα ο Θερού ως δισεκατομμυριούχος αποκαλείτι καρικατούρα, οι χαρακτήρες δίχως ενδιαφέρον και γενικότερα παρακολουθούμε «ρηχή σάτιρα του καπιταλιστικού αμοραλισμού».
Θα λέγαμε βέβαια πως γνωρίζουμε εξαρχής ότι δεν πρόκειται για σινεφίλ κινηματογραφικό… δοκίμιο αλλά για ταινία- ντεφιλέ που παραπέμπει σε Sex & the City, Emily in Paris κλπ Θέλουμε να δούμε τους luxury, iconic χώρους σε Νέα Υόρκη και Μιλάνο, την Μέριλ Στριπ με την κόκκινη puffy τουαλέτα Balenciaga, το κεντητό σακάκι Dries Van Noten κι το παγιετέ μαντό του αξεπέραστου Armani, ενώ διαδραματίζονται επαγγελματικές ίντριγκες. Η μόδα είναι πρωτίστως εικόνα και αυτό δεν αλλάζει ποτέ...
