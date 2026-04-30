Devil wears Prada 2: Ετερόκλητες κριτικές, «βλέπουν» την επιρροή Μπέζος στα media

Απασχολεί διεθνώς τον Τύπο η πρεμιέρα της super stylish κομεντί «The Devil wears Prada 2».

Μετά από 20 χρόνια, η «παρέα» των Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουει, Εμιλι Μπλαντ, Στάνλει Τούτσι επιστρέφει σε διαφορετικό, παρακμιακό τοπίο μόδας και περιοδικών. Διαβάσαμε τις πρώτες κριτικές διαπιστώνοντας θετικές και αρνητικές απόψεις – στις ξένες αναφορές η βαθμολογία είναι κυρίως 3 αστέρια, ενώ οι ελληνικές κατεβαίνουν στα 2. Η ετερόκλητη υποδοχή δεν θαμπώνει βέβαια το fashion περιτύλιγμα που κάνει το φιλμ μοναδικό στο είδος του (και αυτό παραμένει απολαυστικό για πολλές από μας).

-Κατά το Time, η ταινία μέσα στις ατέλειές της, είναι ανώτερη από την προηγούμενη. Την χαρακτηρίζει τίμια πάνω στην σημερινή δυσμενή κατάσταση στα περιοδικά και τη μόδα. Αντανακλά μια ρεαλιστική μελαγχολία ενώ η προσθήκη του τύπου του δισεκατομμυριούχου (τον υποδύεται ο Τζάστιν Θερού) είναι οξυδερκής και ευχάριστη.

-Σύμφωνα με τον Guardian, καθώς το περιοδικό Runway δεν έχει το πελώριο budget του παρελθόντος οφείλει να προσγειωθεί. Επιπλέον, η Μιράντα δείχνει πως δεν θυμάται καθόλου την πρώην βοηθό της Andy, ενώ ο δισεκατομμυριούχος σύντροφος της Emily, τύπου Μπέζος που διαφεντεύει το Μανχάταν, είναι πολύ διασκεδαστικός.

-Το Rolling Stone σημειώνει πως η ταινία «ντύνει το θάνατο της δημοσιογραφίας» και διακατέχεται από νοσταλγία των παλιών ημερών, όταν βασίλευε το πλούσιο τεύχος του Σεπτεμβρίου. «Η Μέριλ Στριπ είναι η Μέριλ Στριπ» και η στιγμή που πρέπει να κρεμάσει η ίδια το παλτό της είναι απίθανη».