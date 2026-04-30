Έκλεψαν μελίσσια στο Βαρθολομιό - Εξιχνιάστηκε η κλοπή

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, κλοπή -14- κυψελών μελισσών σε περιοχή του Βαρθολομιού.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για ζωοκλοπή, σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι τον Απρίλιο του 2023 και τον Μάρτιο του 2026, σε περιοχή του

Βαρθολομιού ο κατηγορούμενος είχε αφαιρέσει -14- διώροφες κυψέλες μελισσών, με τον πληθυσμό τους, συνολικής αξίας -3.500- ευρώ.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν έρευνες από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των υποθέσεων και την ταυτοποίηση του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.