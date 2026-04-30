Αιτωλικό: Εξιχνίασαν κλοπή κοσμημάτων από σπίτι

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, υπόθεση κλοπής κοσμημάτων, που διαπράχθηκε σε οικία

σε περιοχή του Αιτωλικού.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος τριών ανδρών (δυο ημεδαποί - ένας αλλοδαπός), τα πλήρη

στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι στις 09-09-2025 διέρρηξαν οικία ημεδαπού άνδρα σε περιοχή του Αιτωλικού και αφαίρεσαν κοσμήματα, συνολικής αξίας

-4.500- ευρώ.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν εμπεριστατωμένες έρευνες από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, με

αποτέλεσμα την εξιχνίαση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.