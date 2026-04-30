Ηλεία: «Ο οδηγός ήταν γεμάτος αίματα και έκλαιγε πάνω από τον 13χρονο» λέει ο θείος του παιδιού που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι

«Φώναζε “Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε” και δεν αντιδρούσε» λέει ο θείος του 13χρονου – που έχασε την ζωή του μετά από ατύχημα με πατίνι στα Μακρίσια Ηλείας – για τον πατέρα του παιδιού που έφτασε στο σημείο και είδε τον γιο του αιμόφυρτο στον δρόμο.

Η αγαπημένη συνήθεια του 13χρονου, να πηγαίνει βόλτα με το πατίνι του στο χωριό της Ηλείας, μετετράπη σε τραγωδία, με το παιδί να αφήνει την τελευταία πνοή του στην άσφαλτο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το χαμόγελο του μικρού Κωνσταντίνου έσβησε για πάντα, ένας ελιγμός για να μην πέσει σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο του χωρίου απέβη μοιραίος.

«Έφτασα στο σημείο μετά από τρία λεπτά και είδα τον ανιψιό μου στον δρόμο γεμάτο αίματα» λέει ο θείος του 13χρονου μιλώντας στο newsit.gr.

«Επειδή έφτασα εγώ από τους πρώτους… επειδή είναι και της δουλειάς μου, έχω φορτηγό και μπορώ να έχω μια εικόνα περισσότερη από κάποιον ερασιτέχνη, επαγγελματίας είμαι… έκρινα ότι μπορεί να τρόμαξε ο μικρός, τα έχασε που είδε μπροστά του το αυτοκίνητο. Έγινε. Ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, επειδή είχε περάσει πρώτα κι άλλο πατίνι μπροστά από τη στροφή τη δικιά μας, ελάττωσε, γιατί χωριό είναι, θα τρέχουνε με τα πατίνια. Και ήταν σχεδόν σταματημένο το αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν ήρθε να τον χτυπήσει σε κάποιο δρόμο. Δεν μπορώ να επιρρίψω ευθύνες στον άνθρωπο» σημείωσε ο θείος τους.

Ο οδηγός είχε αποφύγει πατίνι πριν το δυστύχημα

Τα περισσότερα παιδιά στο χωριό παίρνουν καθημερινά τα πατίνια και κάνουν βόλτες σε όλο το χωριό. Μάλιστα, ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο έπεσε πάνω ο 13χρονος, ελάχιστα λεπτά πριν την μοιραία σύγκρουση απέφυγε άλλο πατίνι και μείωσε ακόμα περισσότερο την ταχύτητα του αυτοκινήτου του.

«Όλα τα παιδιά μέσα στα χωριά με πατίνια γυρίζουνε. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αλλά θέλει προσοχή» λέει ο θείος του.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του 13χρονου που μεγάλωνε μόνος του τον μονάκριβο γιο του και ειδοποιήθηκε από τον αδερφό του ότι ο γιός είχε ένα ατύχημα. «Ένας χωριανός φίλος τον πήρε τηλέφωνο και εγώ πήρα τον πατέρα του και πήγαμε μαζί. Του ’πα “έγινε, χτύπησε το παιδί, τρέξε”. Όταν ήρθε, το είδε κάτω το παιδί. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ήδη νεκρό την ώρα που ήρθαμε εμείς. Άλλοι δίναν ελπίδες, φώναζε… φώναζε… το παιδί δεν αντιδρούσε καθόλου» λέει ο θείος του παιδιού.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Κρεστένων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον κρατήσουν στη ζωή και τη μάχη που δόθηκε στα επείγοντα, ο μαθητής δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Σοκαρισμένος και ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε από το όχημα του και προσπάθησε να κάνει ότι μπορούσε για να σώσει το παιδί: «Ο οδηγός ήταν γεμάτος αίματα και έκλαιγε πάνω από τον 13χρονο, έκανε ότι μπορούσε και ο άνθρωπος έχει οικογένεια. Στο σημείο έφτασε και ένας γιατρός πριν έρθει το ασθενοφόρο και έκανε κάρτα στο παιδί αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να τον επαναφέρει. Με όσα μάθαμε ο μικρός έτρεχε και για να αποφύγει ένα αμάξι έπεσε στο διερχόμενο αυτοκίνητο και μετά στο έδαφος, με τον θάνατο του να έρχεται ακαριαία όπως μας είπαν μετά» καταλήγει ο θείος του.