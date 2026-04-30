Αεροδρόμιο Αράξου: Αύριο η τελετή ονοματοδοσίας στο αεροσκάφος της TUI με το όνομα «Patra»

Σε μια συμβολική κίνηση με έντονο τοπικό χαρακτήρα, προχωρά η ονοματοδοσία αεροσκάφους της TUI , το οποίο θα φέρει το όνομα «Patra», στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Η τελετή αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και φορέων της περιοχής, καθώς το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα εξυπηρετεί πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, μεταφέροντας επιβάτες από και προς την περιοχή.

Τον ρόλο της «νονάς» θα έχει η διακεκριμένη Πατρινή κολυμβήτρια Νόρα Δράκου, η οποία έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες, προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος στην εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, εκπρόσωποι της Περιφέρειας καθώς και της αεροπορικής εταιρείας αναμένεται να τοποθετηθούν, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την προβολή της περιοχής και την ενίσχυση της τουριστικής της ταυτότητας.

Η παρουσία κοινού και επισήμων θεωρείται δεδομένη, με τη διοργάνωση να φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την έναρξη της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.