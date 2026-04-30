Καλοκαίρι με βαλίτσες και… αστερίσκους: Ακριβότερα εισιτήρια, πιο κοντινοί προορισμοί και αναμονή της τελευταίας στιγμής

Καθώς η σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζεται και η αβεβαιότητα παραμένει στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή ταξιδιωτική αγορά αρχίζει να μετρά τις πρώτες συνέπειες λίγο πριν από την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια, επιφυλακτικότητα στις κρατήσεις και στροφή σε πιο κοντινούς προορισμούς είναι τα πρώτα σημάδια που καταγράφονται.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ένωσης tour operators της Γαλλίας, SETO, Πατρίς Καραντέκ, οι πωλήσεις πακέτων διακοπών εκτός Γαλλίας εμφανίστηκαν μειωμένες κατά περίπου 4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο Μάρτιος και οι πρώτες εβδομάδες του Απριλίου ήταν ιδιαίτερα αδύναμοι, με πτώση που έφτασε το 20% έως 25%.

Όπως εξηγεί, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και κατ’ επέκταση των καυσίμων ανεβάζει το κόστος των πτήσεων, ιδιαίτερα στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων. Ένα υπερατλαντικό ταξίδι, αναφέρει, κοστίζει ήδη 100 έως 150 ευρώ περισσότερο σε σχέση με τις εβδομάδες πριν από την έναρξη της κρίσης και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Αυτό μεταφράζεται σε αλλαγή ταξιδιωτικής συμπεριφοράς. Πολλοί Ευρωπαίοι φαίνεται να εξετάζουν φέτος πιο κοντινές λύσεις: εσωτερικό τουρισμό, μεσογειακούς προορισμούς ή σύντομες αποδράσεις που απαιτούν μικρότερο αεροπορικό κόστος. Στη Γαλλία, έρευνα της Ifop για την Tourism Alliance έδειξε ότι το 71% σχεδιάζει διακοπές εντός χώρας, ενώ μόλις το 9% σκοπεύει να ταξιδέψει εκτός Ευρώπης.

Ιδιαίτερη πίεση δέχονται οι προορισμοί της Ασίας και του Ινδικού Ωκεανού, καθώς πολλές πτήσεις από την Ευρώπη βασίζονται σε κόμβους του Περσικού Κόλπου, όπως το Ντουμπάι ή η Ντόχα. Η εγγύτητα αυτών των hubs στην περιοχή της κρίσης λειτουργεί αποτρεπτικά για μέρος των ταξιδιωτών.

Την ίδια ώρα, η αεροπορική βιομηχανία εμφανίζεται πιο ψύχραιμη. Ο γενικός διευθυντής της International Air Transport Association (IATA), Willie Walsh, δήλωσε στο Reuters ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αλλαγής στις ταξιδιωτικές συνήθειες. Όπως σημείωσε, η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ ακόμη και το αεροδρόμιο του Ντουμπάι λειτουργούσε κανονικά τις προηγούμενες ημέρες, με γεμάτες πτήσεις.

Ο ίδιος εκτιμά ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός θα παραμείνει ισχυρός το καλοκαίρι, αν και αναγνωρίζει πως τυχόν μετακύλιση του αυξημένου κόστους καυσίμων στα εισιτήρια θα μπορούσε να περιορίσει μέρος της ζήτησης.

Για την ώρα, η εικόνα απέχει πολύ από το σοκ της πανδημίας, όταν το 2020 οι διεθνείς αερομεταφορές κατέρρευσαν έως και 95%. Ωστόσο, η φετινή σεζόν δείχνει να μπαίνει σε τροχιά νευρικότητας, με τους ταξιδιώτες να καθυστερούν αποφάσεις και τους επαγγελματίες του κλάδου να περιμένουν κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Αν η κρίση αποκλιμακωθεί σύντομα, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει ένα νέο κύμα «revenge travel» – η εκρηκτική ζήτηση που εμφανίζεται μετά από μια περίοδο φόβου και αναμονής. Μέχρι τότε, το φετινό ευρωπαϊκό καλοκαίρι μοιάζει να εξαρτάται όχι μόνο από τον καιρό, αλλά και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από REUTERS