Η μνήμη επιστρέφει – Και το Μαξίμου δεν μπορεί να την ελέγξει

Του Νίκου Νικολόπουλου
Ό,τι δεν ενσωματώθηκε στο σύστημα, δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε.
Περίμενε. Και τώρα επιστρέφει. Επιστρέφει ως μνήμη, ως κρίση εμπιστοσύνης, ως πολιτική πραγματικότητα.
Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν είναι μεμονωμένα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές, οι εσωτερικές αντιδράσεις στη Νέα Δημοκρατία,
οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι δημοσκοπήσεις συνθέτουν μια ενιαία εικόνα.
Η κοινωνία δεν πείθεται πλέον από την επικοινωνιακή διαχείριση.
Ζητά απαντήσεις. Ζητά ευθύνη.
Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε για ακόμη μια φορά ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν λειτουργούν με όρους εσωτερικής πολιτικής ισορροπίας.
Οι δικογραφίες και οι έλεγχοι δεν είναι διαχειρίσιμοι επικοινωνιακά.
Παράλληλα, η υπόθεση των υποκλοπών άφησε ανοιχτά ερωτήματα για τη λειτουργία του κράτους δικαίου.
Η κοινωνία δεν πείστηκε ότι η έρευνα έφτασε μέχρι τέλους.
Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, οι αντιδράσεις βουλευτών δείχνουν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν αποδέχεται πλέον παθητικά τον ρόλο του θεατή.
Το ρήγμα είναι υπαρκτό και βαθαίνει.
Την ίδια στιγμή, η αποστασιοποίηση ιστορικών στελεχών της παράταξης ενισχύει την αίσθηση ότι η κρίση είναι βαθύτερη.
Δεν είναι απλώς πολιτική φθορά. Είναι κρίση ταυτότητας.
Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ ένας κλειστός μηχανισμός εξουσίας.
Ήταν μια παράταξη με ιστορία, συγκρούσεις και πολιτικό βάθος.
Σήμερα, αυτή η ιστορία επιστρέφει ως μέτρο σύγκρισης.
Και η σύγκριση είναι αμείλικτη.
Η μνήμη των πολιτών δεν διαγράφεται.
Δεν περιορίζεται σε τίτλους ειδήσεων.
Δεν ελέγχεται από μηχανισμούς.
Επιστρέφει.
Και όταν επιστρέφει, ζητά λογαριασμό.
Η πολιτική εμπιστοσύνη δεν αποκαθίσταται με επικοινωνία.
Αποκαθίσταται με αλήθεια.
Και αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι μία:
Η χώρα δεν αντέχει άλλο την απόσταση ανάμεσα στην εικόνα και την πραγματικότητα.
Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
Δεν είναι μηχανισμός.
Δεν είναι κληρονομικό δικαίωμα.
Είναι ευθύνη.
Και η ευθύνη αυτή σήμερα δοκιμάζεται.
Η ιστορία δεν διαγράφεται.
Επιστρέφει.
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος
πρ. Υφυπουργός – πρ. Βουλευτής
* Τα κείμενα που φιλοξενούνται στη στήλη «Απόψεις» του thebest.gr απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του portal.