SOS για τη νέα αντιπυρική περίοδο: Το WWF ζητά να περάσει η χώρα από τα λόγια στην πρόληψη

Με φόντο την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, το WWF Ελλάς στέλνει μήνυμα για άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, τονίζοντας ότι η φετινή χρονιά μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής στη μάχη κατά των δασικών πυρκαγιών, εφόσον εφαρμοστούν χωρίς καθυστερήσεις τα μέτρα που προβλέπει ο νέος νόμος «Ενεργή Μάχη».

Η περιβαλλοντική οργάνωση επισημαίνει ότι οι πυρκαγιές δεν αποτελούν πλέον ένα εποχικό φαινόμενο περιορισμένης έντασης, αλλά έναν ολοένα πιο σύνθετο κίνδυνο, που ενισχύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία, τη συσσωρευμένη καύσιμη ύλη και τις ανθρώπινες παραλείψεις. Οι εικόνες των τελευταίων καλοκαιριών, με μεγάλες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, οικισμούς και παραγωγικές ζώνες, έχουν καταδείξει – όπως σημειώνει – ότι η αντιμετώπιση δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην καταστολή.

Σύμφωνα με το WWF Ελλάς, ο νέος νόμος που ψηφίστηκε φέτος δημιουργεί για πρώτη φορά ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο, μεταφέροντας το βάρος στην πρόληψη, στην επιστημονική τεκμηρίωση και στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Όπως υπογραμμίζεται, το κρίσιμο ζητούμενο είναι η άμεση ενεργοποίηση των προβλέψεων του νόμου και η εφαρμογή τους ήδη από τη φετινή περίοδο.

Στις παρεμβάσεις που θεωρούνται επείγουσες περιλαμβάνονται η ενεργοποίηση πολιτών και τοπικών κοινωνιών μέσα από μητρώο επικουρικών δυνάμεων πολιτικής προστασίας, η ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και η αξιοποίηση εξειδικευμένων μετεωρολογικών δεδομένων ώστε να υπάρχει πιο έγκαιρη εικόνα για την εξέλιξη κάθε συμβάντος.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης μετά το τέλος κάθε αντιπυρικής περιόδου, ώστε να εντοπίζονται αδυναμίες και να βελτιώνεται ο σχεδιασμός. Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνονται δράσεις όπως η ελεγχόμενη βόσκηση και η προδιαγεγραμμένη καύση, πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς για τη μείωση του κινδύνου.

Ο υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς, Νίκος Γεωργιάδης, σημειώνει ότι η προστασία των δασών ξεκινά πολύ πριν εμφανιστεί ο πρώτος καπνός και απαιτεί σταθερή προετοιμασία, επένδυση στην πρόληψη και συνεργασία κράτους, επιστημονικής κοινότητας, αυτοδιοίκησης, εθελοντών και πολιτών.

Για την οργάνωση, το φετινό καλοκαίρι δεν είναι απλώς άλλη μία αντιπυρική περίοδος, αλλά ένα κρίσιμο τεστ για το αν η χώρα μπορεί να αφήσει πίσω της τη λογική της εκ των υστέρων διαχείρισης και να περάσει σε ένα σύγχρονο μοντέλο προστασίας των δασών.