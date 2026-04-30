ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συνάντηση Κατσιγιάννη με τον Υπουργό Υποδομών

Στο πλαίσιο των εργασιών του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής

Περιφέρειας ( ΔΕΕΠ) Αχαΐας της ΝΔ, κ. Μάκης Κατσιγιάννης, είχε συνάντηση με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα.

"Η συζήτησή τους επικεντρώθηκε στην πορεία των έργων υποδομής που αφορούν την Αχαΐα, μακριά από θεωρητικές υποσχέσεις και με μοναδικό γνώμονα την αναβάθμιση της

ποιότητας ζωής των Αχαιών πολιτών.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ της κομματικής οργάνωσης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Αχαΐας της ΝΔ, κ. Μάκης Κατσιγιάννης δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία μιας ουσιαστικής συζήτησης με τον Υπουργό

Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα. Με καθαρό ρεαλισμό και συγκεκριμένες προτεραιότητες για τα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος. Συνεχίζουμε με σοβαρότητα και

συνέπεια»." αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.