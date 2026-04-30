Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Όλο το πρόγραμμα

Οι μαθητές μετρούν πλέον αντίστροφα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με το πρόγραμμα να είναι γνωστό εδώ και καιρό.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα γενικής παιδείας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Ακολουθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου η εξέταση στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα εξεταστούν σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά.

Όσον αφορά τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ, οι Πανελλήνιες ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από 4 έως 15 Ιουνίου, όπως Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Υγιεινή, Ναυσιπλοΐα και άλλα, ανάλογα με τον τομέα σπουδών των υποψηφίων.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Όλο το πρόγραμμα