Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του The Roadshow - Οι πρώτοι σταθμοί

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μετά από ακόμα μία επιτυχημένη σεζόν με υπέροχα ταξίδια, τα οποία οι τηλεθεατές αγκάλιασαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επιστρέφει για να ανακαλύψει ακόμα περισσότερες γωνιές της Ελλάδας, αλλά και μοναδικούς ανθρώπους με ενδιαφέρουσες ιστορίες.

Ένας νέος κύκλος οδοιπορικών με ωραίες εικόνες, παράδοση, συγκίνηση, γέλιο και απρόοπτα ξεκινά στον ΑΝΤ1, καθώς ο Γρηγόρης βρίσκεται ήδη σε γυρίσματα για τον επόμενο κύκλο του «The Roadshow».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες στάσεις του παρουσιαστή θα είναι Λάρισα, Μεσολόγγι, Κατερίνη και Δράμα.

Η αυθεντικότητα της Ελλάδας σε συνδυασμό με το ταλέντο του Γρηγόρη Αρναούτογλου να εντοπίζει τα πιο εντυπωσιακά μέρη και τις καλύτερες ιστορίες, θα επιστρέψουν στις οθόνες μας το ερχόμενο φθινόπωρο.

