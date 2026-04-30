Το Πανελλήνιο Επιστημονικό- Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Όλη η Ελλάδα ένα Μεσολόγγι: 200 χρόνια Εκπαίδευση και Αξίες σε Διαχρονικό Διάλογο»

Κεντρικός στόχος του Συνεδρίου, ήταν η μελέτη και ανάδειξη των διαχρονικών αξιών που απορρέουν από την ιστορική παρακαταθήκη της Εξόδου, όπως η αλληλεγγύη, η ομόνοια, η δημοκρατία, η αξιοπρέπεια και η ελευθερία, μέσα από συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών από σχολεία όλης της Ελλάδας, ενώ παράλληλα επιχειρήθηκε η σύνδεσή τους με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ιδιαίτερα η νέα γενιά.

Η διοργάνωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο των Ελευθέρων Πολιορκημένων, ένα γεγονός ορόσημο για τη νεότερη ελληνική ιστορία, που ανέδειξε το Μεσολόγγι ως σύμβολο ελευθερίας, αυτοθυσίας και συλλογικού αγώνα.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου και με την ευγενική χορηγία - υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Γραφείο Αναπληρωτή Περιφερειάρχη κ. Χαράλαμπου Μπονάνου, τον οποίο ευχαριστούν θερμά για την παρουσία του στις εργασίες του Συνεδρίου) και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Με εξαιρετική επιτυχία και αθρόα συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμερου Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Απριλίου 2026, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου .

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αιδεσιμιολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Δημητρίου, Προϊστάμενος Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα Μεσολογγίου, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ.κ. Δαμασκηνού. Την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκπροσώπησε ο κ. Ανδρέας Νιγιάννης, Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., ο οποίος εξήρε τη σημασία της πρωτοβουλίας. Σε μια ιδιαίτερη στιγμή, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Π.Δ.Ε., κ. Στυλιανός Μπλέτσας, απένειμε τιμητική πλακέτα, στον Αν. Περιφερειακό Διευθυντή κ. Νικόλαο Δελέγκο τιμώντας στο πρόσωπό του το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ιδιαίτερη απήχηση είχαν οι κεντρικές ομιλίες, από τους δύο κεντρικούς Ομιλητές: τον κ. Νικόλαο Κορδόση, ο οποίος στην Ομιλία του με τίτλο: «1798 – Η Χρονιά που προμήνυσε το Μεσολόγγι», ανέδειξε ιστορικές πτυχές που προμήνυσαν τα γεγονότα του Μεσολογγίου, καθώς και την κα Αγγελική Σύρκου, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία στην ομιλία της με τίτλο: «Οι Μεσολογγίτισσες και οι πολλαπλές όψεις της αντίστασής τους» παρουσίασε τον πολυσύνθετο ρόλο των Μεσολογγιτισσών στον Αγώνα, φωτίζοντας άγνωστες διαστάσεις της αντίστασης.

Στο επίκεντρο του διαλόγου βρέθηκαν οι εισηγήσεις των στελεχών εκπαίδευσης, οι οποίες συνέδεσαν την ιστορική έρευνα με τη σχολική πράξη:

Ο κ. Απόστολος Βετσόπουλος (Επόπτης Ποιότητας Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) ανέλυσε τη σύνδεση του κύκλου του Κοραή στο Παρίσι με την Έξοδο, αναδεικνύοντας τη διεθνή διάσταση του γεγονότος.

Ο κ. Αλέξιος Μαστρογιάννης (Επόπτης Ποιότητας Δ.Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) εστίασε στην αξιακή παρακαταθήκη της Εξόδου και στον τρόπο με τον οποίο αυτή μεταλαμπαδεύεται στο σύγχρονο σχολείο.

Η κα Ευαγγελία Μάρκου(Διευθύντρια 1ου Δ.Σ. Νεοχωρίου) συγκίνησε με την εισήγησή της για το παιδί στην Έξοδο, φωτίζοντας τη δύσκολη πραγματικότητα των νεότερων ηρώων της πολιορκίας.

Παρουσιάστηκαν πρωτοποριακές δράσεις από σχολικές μονάδες όλης της χώρας, όπως η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και 3D εκτύπωσης για τη βιωματική κατανόηση της ιστορίας, καθώς και ψηφιακοί περίπατοι στον Κήπο των Ηρώων.

Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί από το Αγρίνιο, τη Ναύπακτο, τα Ιωάννινα, την Κατερίνη, τη Θεσσαλονίκη, την Αττική και την Ηλεία ανέδειξαν τη συμβολή κάθε γωνιάς του ελληνισμού στον αγώνα του Μεσολογγίου.

Έμφαση δόθηκε στο βιωματικό σκέλος του συνεδρίου, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με την ιστορία της Ιερής Πόλης. Το συνέδριο επεκτάθηκε πέρα από τις αίθουσες, με τη δράση «Ακολουθώντας τα βήματα των Ελεύθερων Πολιορκημένων» στον Κήπο των Ηρώων, υπό τον συντονισμό του κ. Βετσόπουλου και της κας Όλγας Γιαννακογεώργου (Προϊσταμένης ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου), Η περιπατητική διαδρομή στον Κήπο των Ηρώων, η ξενάγηση στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Κτήριο Χρυσόγελου, μετέτρεψαν την ιστορική γνώση σε ζωντανή εμπειρία, προσφέροντας στους συνέδρους μια βαθύτερη κατανόηση του ηρωισμού και της αυτοθυσίας των Μεσολογγιτών.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν το δρώμενο που συνδιοργάνωσαν το 14ο και 23ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου, το Νηπιαγωγείο Παλιαμπέλων και η Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, με τίτλο «…όταν ένα INFANT συνάντησε ένα ορφανό του Μεσολογγίου», συνδέοντας το παρελθόν με τη σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση αλλά και η «Βιωματική παρουσίαση φορεσιάς αγωνιστή της Επανάστασης σε εκπαιδευόμενο του ΣΔΕ Ναυπάκτου» υπό την επιμέλεια του Ομίλου Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς & Οπλισμού «Ο Λιάρος» με υπεύθυνη την

κα Ισμήνη Καβαλάρη, Διευθύντρια ΣΔΕ Ναυπάκτου.

Παράλληλα, το Συνέδριο εμπλουτίστηκε με παράλληλες καλλιτεχνικές δράσεις όπως η Έκθεση αφισών μαθητών/τριών του 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πατρών, με υπεύθυνη την κα Κωνσταντίνα Πατσιαλού και η ψηφιακή έκθεση έργων μαθητών/τριών από σχολικές μονάδες Δικτύου της Σ.Ε. ΠΕ08 κας Μόνικας Λίλλη.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τον πλέον επιβλητικό τρόπο μέσω της μουσικοθεατρικής εκδήλωσης «πάντ’ ανοιχτά πάντ’ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου». Η σύμπραξη του Μουσικού Σχολείου Πατρών, της θεατρικής ομάδας της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας και της μικτής χορωδίας «Amabile» με μαέστρο τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Πατρών κ. Αναστάσιο Καραγιάννη και σε σκηνοθεσία του κ. Φώτη Λάζαρη, προσέφερε μια μοναδική εμπειρία που καθήλωσε και συγκίνησε το κοινό, αποδίδοντας τον δέοντα φόρο τιμής στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους».

Οι εισηγήσεις και οι επιλεγμένες εργασίες του Συνεδρίου θα συμπεριληφθούν σε συλλογικό τόμο με ISBN σε ηλεκτρονική μορφή, συμβάλλοντας στη διάχυση της γνώσης και αποτελώντας πολύτιμη παρακαταθήκη για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις επόμενες γενιές.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, κ. Νικόλαου Δελέγκου, ο οποίος δεσμεύτηκε για την καθιέρωση του συνεδρίου ως ετήσιου θεσμού στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Όπως τόνισε, στόχος είναι η δημιουργία ενός σταθερού σημείου συνάντησης της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπου οι αξίες της Εξόδου θα συνομιλούν κάθε χρόνο με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προκλήσεις, διατηρώντας τη φλόγα της ιστορικής μνήμης ζωντανή στις επόμενες γενιές.

Η οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους εισηγητές και τους φορείς που στήριξαν αυτή την εμβληματική δράση.