Συνάντηση των ΔημοκρατώνΠΚ Πάτρας με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ

Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Διονύσιο Κλάδη και τον αντιπρόεδρο Νίκο Τσιμογιάννη, πραγματοποίησαν τοπικά στελέχη του κόμματος Δημοκρατών ΠΚ του Στέφανου Κασσελάκη.

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια ενημέρωσης σχετικά με την πορεία των έργων επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού της πόλης.

"Το ζήτημα της ολοκλήρωσης των υποδομών αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στην Πάτρα παραμένει μια χρόνια πρόκληση, επηρεάζοντας την περιβαλλοντική ποιότητα της παράκτιας ζώνης.

Πρόκειται για μια υπόθεση που απασχολεί τους κατοίκους ,οι οποίοι εν όψη της καλοκαιρινής περιόδου, αναρωτιούνται κατά πόσο είναι ασφαλής η κολύμβηση στις κοντινές στην πόλη παραλίες.

Τα πρόσφατα πληµµυρικά γεγονότα στην Ακτή Δυµαίων ,ανέδειξαν ένα ακόµη κρίσιµο πρόβληµα.Μαζί µε τα όµβρια ύδατα, στο οδόστρωµα και στο θαλάσσιο µέτωπο καταλήγουν και λύματα με την κατάσταση να συνδέεται άμεσα με τη ρύπανση των ακτών και την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Από την Οργάνωση κρίνεται επιτακτική ανάγκη η ολοκλήρωση του κεντρικού αγωγού και η πλήρης σύνδεση µε τον βιολογικό καθαρισµό, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής και η δημόσια υγεία" επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση των ΔημοκρατώνΠΚ Πάτρας