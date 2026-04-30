Πάτρα: Ημερίδα για τη νεανική παραβατικότητα και τον ρόλο της οικογένειας

Εκδήλωση των «Γέφυρες Κοινωνίας» τη Δευτέρα 4 Μαΐου με τη συμμετοχή ειδικών και εκπροσώπων της ΕΛ.ΑΣ.
Ενημερωτική ημερίδα με επίκεντρο τη νεανική παραβατικότητα και τη σημασία της πρόληψης διοργανώνουν οι «Γέφυρες Κοινωνίας» τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, στις 18:00, στην αίθουσά τους (Κανάρη 62, Α’ όροφος), στην Πάτρα.
Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη των αιτίων που οδηγούν στη νεανική βία, καθώς και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν η οικογένεια, η κοινωνία και οι θεσμοί στην πρόληψη και αντιμετώπισή της.
Ομιλητές της ημερίδας θα είναι ο Α/Β Μπάντζης Γεώργιος, από το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ο ρόλος της Αστυνομίας στη διαχείριση της νεανικής βίας», καθώς και η ψυχολόγος Χρυσάνθη Κουτροπούλου, από το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Καραμανδανείου Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, με ομιλία με τίτλο «Το γιατί πίσω από το τι».
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη αποτελεί υπόθεση όλων.
