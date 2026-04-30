Έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ: Πόσο ασφαλές είναι πραγματικά;

Τα έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ είναι πρακτικά, αλλά η ασφάλειά τους εξαρτάται από την ποιότητα, τη συντήρηση και τον τρόπο κατανάλωσης.

Δεν είναι “επικίνδυνα” από μόνα τους, αλλά θέλουν λίγη προσοχή.

Πόσο ασφαλή είναι;

Τα περισσότερα έτοιμα γεύματα που πωλούνται σε οργανωμένα σούπερ μάρκετ ελέγχονται βάσει κανόνων ασφάλειας τροφίμων (π.χ. Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων). Άρα, όταν τηρούνται σωστά οι συνθήκες ψύξης και οι ημερομηνίες, είναι γενικά ασφαλή για κατανάλωση.

Ωστόσο, ο κίνδυνος αυξάνεται αν:

έχει “σπάσει” η ψυκτική αλυσίδα

έχουν μείνει πολλές ώρες εκτός ψυγείου

καταναλωθούν μετά τη λήξη τους



Τι πρέπει να προσέχουμε

1. Ημερομηνία λήξης

Προτίμησε προϊόντα με όσο το δυνατόν πιο μακρινή ημερομηνία.

Δώσε προσοχή στη διαφορά “ανάλωση έως” (πιο αυστηρό) και “ανάλωση κατά προτίμηση πριν από”.

2. Συντήρηση

Έλεγξε αν το προϊόν είναι καλά ψυχόμενο στο κατάστημα.

Βάλε το στο ψυγείο σου άμεσα μετά την αγορά.

3. Συσκευασία

Απόφυγε φουσκωμένες, σκισμένες ή αλλοιωμένες συσκευασίες.

Αν υπάρχει περίεργη μυρωδιά ή όψη, μην το καταναλώσεις.

4. Οδηγίες θέρμανσης

Ακολούθησε πιστά τις οδηγίες (φούρνος, μικροκύματα κ.λπ.).

Το φαγητό πρέπει να ζεσταθεί καλά μέχρι το εσωτερικό του.

5. Διατροφική αξία

Πολλά έτοιμα γεύματα έχουν υψηλό αλάτι, λιπαρά ή συντηρητικά.

Έλεγξε την ετικέτα για θερμίδες και συστατικά.