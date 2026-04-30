Απάτη κόστισε €197.000 σε 63χρονο στην Κοζάνη

Εμφανίστηκαν ως δήθεν χρηματιστές και τον έπεισαν για επενδύσεις
Πολύ ακριβά πλήρωσε ένας 63χρονος στην Κοζάνη την απάτη που έστησαν σε βάρος του ένας άνδρας και μια γυναίκα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δύο απατεώνες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 197.420 ευρώ από τον ανυποψίαστο 63χρονο.
Κατά πληροφορίες οι δύο δράστες στο τηλεφώνημα που έκαναν στο θύμα τους παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι χρηματιστηριακής εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό.
Αφού, δε, κατάφεραν να τον πείσουν να επενδύσει, απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του και πραγματοποίησαν συνολικά 23 μεταφορές χρημάτων.
Αμαλιάδα: Μυστήριο… με τον θάνατο 48χρονης
Μακρίσια Ηλείας: Το τέλος… μιας παιδικής βόλτας με ηλεκτρικό πατίνι - Σοκ από τον χαμό του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη
Σκιάθος: Οι σεισμοί προβληματίζουν τους επιστήμονες- Η συσσωρευμένη ενέργεια και το ρήγμα της Ανατολίας
