Πένθος στην Αχαΐα για τον θάνατο του Γιώργου Μπούνια

Ένας δραστήριος μηχανικός και αυτοδιοικητικός έφυγε αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία
Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αχαΐας η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μπούνια, ενός ανθρώπου με πολυετή παρουσία και σημαντική προσφορά τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον κοινωνικό στίβο.
Ο εκλιπών, με καταγωγή από τα Κουνελεΐκα, υπήρξε διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, αναπτύσσοντας αξιόλογη δραστηριότητα με έργα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, είχε ενεργό συμμετοχή στα κοινά, υπηρετώντας την τοπική αυτοδιοίκηση από τη θέση του δημοτικού συμβούλου.
Συνάδελφοι και πολίτες που συνεργάστηκαν μαζί του κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ισχυρή προσωπικότητα, επαγγελματισμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την πρόοδο της κοινωνίας. Ξεχώριζε για τη διάθεσή του να προσφέρει και τη συνέπειά του απέναντι σε κάθε ευθύνη που αναλάμβανε.
Πληροφορίες για την εξόδιο ακολουθία αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.
