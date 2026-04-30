Τρία ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία τον Μάιο του 2026.

Πλέον υπάρχουν σημαντικά περισσότερες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο, καθώς ο Ουρανός έχει αποχωρήσει από τον Ταύρο.

Αυτή την περίοδο εστιάζετε στη δημιουργία σταθερότητας, με λιγότερες ανατροπές. Η πρόοδος εξακολουθεί να είναι πιο αργή, οπότε χρειάζεται υπομονή. Ό,τι κάνετε τώρα οδηγεί σε μακροχρόνια και σταθερά αποτελέσματα.

Ο Μάιος ξεκινά με μια έντονη ενέργεια του Ταύρου. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μια ομάδα πλανητών στον Κριό, οπότε ορισμένες από τις εμπειρίες του προηγούμενου μήνα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα οικονομικά σας μέχρι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου. Εστιάστε σε αυτό που θέλετε να αναπτύξετε και φροντίστε το με προσοχή.

Ο Ερμής εισέρχεται στον Ταύρο στις 3 του μήνα, ενώ η Νέα Σελήνη σε αυτό το γήινο ζώδιο πραγματοποιείται στις 16. Ο Ερμής βρίσκεται σε δύο ζώδια μέσα στον Μάιο: από την 1η έως τη 16η ενισχύει τη σταθερή σκέψη. Έπειτα, μετά τις 17 που περνά στους Διδύμους, αρχίζουν να εμφανίζονται νέες ιδέες και ευκαιρίες.

Αυτό που επιθυμείτε ξεκινά με το να δημιουργήσετε γερά θεμέλια για ανάπτυξη και μακροχρόνια επιτυχία, και στη συνέχεια με το να είστε δημιουργικοί ώστε να δείτε τι πραγματικά λειτουργεί για να το πετύχετε.

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται στα οικονομικά τους τον Μάιο του 2026

Κριός,

Ταύρος,

Δίδυμος

Κριός

Πάρτε τον χρόνο σας για να προσελκύσετε οικονομική επιτυχία τον Μάιο, Κριοί. Καθώς ξεκινά ο μήνας, υπάρχει μια σύνοδος πλανητών στο ζώδιό σας, τον Κριό. Αυτό μπορεί να σας κάνει να νιώθετε πιο παρορμητικοί ή σαν να πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε κάτι άμεσα.

Προσπαθήστε να το ισορροπήσετε με υπομονή και υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι δεν υπάρχει καμία βιασύνη, ειδικά στα οικονομικά σας. Αξιοποιήστε στο έπακρο την ενέργεια του Ταύρου που έρχεται με τον Ερμή το Σάββατο 2 Μαΐου και τη Νέα Σελήνη το Σάββατο 16 Μαΐου.

Ο Ταύρος κυβερνά τον τομέα του πλούτου σας, όμως σας ζητά να επιβραδύνετε. Δεν μπορείτε να βιαστείτε να δημιουργήσετε ή να πετύχετε ό,τι θέλετε να αναπτυχθεί. Σε αυτή την περίοδο θέλετε να βεβαιωθείτε ότι η οικονομική σας βάση είναι σταθερή και να εξετάσετε προσεκτικά κάθε νέα ευκαιρία.

Πριν προχωρήσετε σε δράση, σκεφτείτε όλες τις πιθανότητες και ζητήστε βοήθεια ή υποστήριξη, ώστε μέχρι τα μέσα του μήνα να νιώθετε σιγουριά ότι ό,τι επενδύετε θα σας οδηγήσει στην επιτυχία.

Ταύρος

Η επιτυχία έρχεται στις πιο απρόσμενες στιγμές, Ταύροι. Την Κυριακή 17 Μαΐου, ο Ερμής εισέρχεται στους Διδύμους, ενεργοποιώντας τον τομέα του πλούτου και της επιτυχίας σας. Ο Ερμής βοηθά να έρθουν νέες προτάσεις και ευκαιρίες στη ζωή σας.

Ωστόσο, με τον Ουρανό πλέον στους Διδύμους ως μέρος του νέου του κύκλου, όλα μπορεί να προκύψουν και μέσα από απρόβλεπτες διαδρομές. Ο Ερμής και ο Ουρανός στους Διδύμους απαιτούν να δράτε γρήγορα, οπότε χρειάζεται να έχετε ξεκάθαρο τι θέλετε και πώς θα το πετύχετε.

Αξιοποιήστε την αρχή του Μαΐου, όσο βρίσκεστε στην ηλιακή σας επιστροφή, για να γειωθείτε συναισθηματικά και να θέσετε προθέσεις, ώστε καθώς περνάτε στη δυναμική ενέργεια των Διδύμων στα μέσα του μήνα, να δημιουργήσετε επιτυχία.

Μέχρι την Πανσέληνο της Μπλε Σελήνης στον Τοξότη στις 31 Μαΐου, σχηματίζεται μια σύνοδος πέντε πλανητών στους Διδύμους, δημιουργώντας μια τεράστια ευκαιρία για οικονομική επιτυχία.

Δίδυμος

Αφήστε την αυτοπεποίθησή σας να σας καθοδηγήσει, Δίδυμοι. Μπαίνετε σε μια συναρπαστική και γεμάτη νόημα περίοδο της ζωής σας. Αρχίζετε πλέον να νιώθετε τα αποτελέσματα του Ουρανού στο ζώδιό σας, τους Διδύμους — μια φάση που θα διαρκέσει μέχρι το 2033.

Ζείτε προσωπικές αλλαγές στον τρόπο που προσεγγίζετε τα οικονομικά σας και τη ζωή γενικότερα, γεγονός που σας ανοίγει σε νέες και απρόβλεπτες ευκαιρίες. Παράλληλα, σε αυτή τη φάση συνεργάζεστε με την Αφροδίτη στον Καρκίνο από τη Δευτέρα 18 Μαΐου, μαζί με τον Δία, τον πλανήτη της τύχης και της αφθονίας.

Η Αφροδίτη παραμένει στον Καρκίνο μέχρι τις 13 Ιουνίου, ενώ ο Δίας θα βρίσκεται εκεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Εισέρχεστε στην πιο οικονομικά ευνοϊκή περίοδο της χρονιάς, οπότε αξιοποιήστε τη στο έπακρο.

Αφήστε την αυτοπεποίθησή σας να σας οδηγήσει και θα ανοίξετε νέους τρόπους δημιουργίας και διαχείρισης των χρημάτων και των πόρων σας.

πηγή enikos.gr