Συνταγή για πατατοσαλάτα

Οι περισσότεροι την έχουμε συνηθίσει ως συνοδευτικό, ωστόσο μιλάμε για μια συνταγή που μπορεί να «κάτσει» στο τραπέζι πολύ εύκολα και μόνη της.

Η πατατοσαλάτα είναι ένα φαγητό πεντανόστιμο, απλό και εύκολο (ετοιμάζεται σε περίπου 15 λεπτά), κατάλληλο για όλες τις ώρες της μέρας.

Τα υλικά

900 γρ. πατάτες, κομμένες σε κύβους

3/4 φλιτζάνι μαγιονέζα light

1 κουταλιά της σούπας μηλόξυδο

1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα

2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κλωνάρια σέλερι, ψιλοκομμένα

1/2 φλιτζάνι αγγουράκι τουρσί

1/2 φλιτζάνι φρέσκο σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο

2 κουταλιές της σούπας φρέσκο άνηθο, ψιλοκομμένο

2 βραστά αυγά, καθαρισμένα και ψιλοκομμένα (προαιρετικά)

Η διαδικασία

Βάλτε τις πατάτες σε μια μεγάλη κατσαρόλα και καλύψτε τες με κρύο νερό. Βράστε σε δυνατή φωτιά και στη συνέχεια χαμηλώστε τη θερμοκρασία και σιγοβράστε για 10 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν αρκετά για να τρυπηθούν με ένα πιρούνι. Στραγγίξτε και αφήστε τις να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Εν τω μεταξύ, ετοιμάστε το ντρέσινγκ. Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατέψτε καλά με σύρμα τη μαγιονέζα, το μηλόξυδο, τη μουστάρδα, το σκόρδο, το αλάτι και μερικές δόσεις φρεσκοτριμμένου πιπεριού.

Βάλτε τις κρύες πατάτες σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέστε το ντρέσινγκ και ανακατέψτε ώστε να καλυφθούν οι πατάτες, λιώνοντάς τες ελαφρώς για να γίνει η σαλάτα κρεμώδης.

Προσθέστε το σέλερι, τα ψιλοκομμένα τουρσιά, το σχοινόπρασο, τον άνηθο και τα βραστά αυγά, αν τα χρησιμοποιείτε, και ανακατέψτε απαλά. Σκεπάστε και βάλτε τη σαλάτα στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα και μέχρι μία μέρα. Η συνταγή είναι έτοιμη.

* Πηγή: Vita