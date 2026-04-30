Μακρίσια Ηλείας: Το τέλος… μιας παιδικής βόλτας με ηλεκτρικό πατίνι - Σοκ από τον χαμό του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη

Συγκλονίζει ο γιατρός που παρέλαβε το παιδί: «Το εξέταζα από παιδάκι»
Ένα πατίνι… μια βόλτα… ένα παιδικό χαμόγελο που έσβησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο 13χρονος Κωνσταντίνος Καούκης δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Δεν πρόλαβε να ζήσει. Δεν πρόλαβε να επιστρέψει σπίτι.
Χθες το απόγευμα που έμοιαζε σαν όλα τα άλλα, έγινε το… τέλος μιας ολόκληρης ζωής.
Σε έναν κεντρικό δρόμο του χωριού, εκεί όπου καθημερινά περνούν άνθρωποι, αυτοκίνητα, ζωές… ο μικρός Κωνσταντίνος έκανε τη βόλτα του με το πατίνι του. Αυτό που καμάρωνε. Αυτό που φωτογράφιζε και ανέβαζε στα social media με παιδική περηφάνια.
Η στιγμή… που πάγωσε ο χρόνος
Μια κίνηση αποφυγής. Ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στο δρόμο. Και μετά… το κενό. Ο Κωνσταντίνος, κινούνταν με το πατίνι του όταν, στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στα δεξιά πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του παιδιού.
Ο ήχος της πρόσκρουσης έσκισε τη σιωπή και πάγωσε τον χρόνο. Όσοι βρέθηκαν κοντά, μιλούν για μια εικόνα που δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό τους.
Η μάχη που… δεν κερδήθηκε
Το ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο. Οι διασώστες έδωσαν μάχη. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Κρεστένων που μεταφέρθηκε ο μικρός έκαναν ό,τι μπορούσαν. Κράτησαν την ελπίδα ζωντανή… όσο άντεχε. Αλλά η ζωή του παιδιού είχε ήδη αρχίσει να ξεγλιστρά. Και τελικά… χάθηκε. Ένα παιδί μόλις 13 χρόνων. Ένα παιδί που έπρεπε να γελάει, να τρέχει και να ονειρεύεται. Ο Κωνσταντίνος, δεν τα κατάφερε.
Ραγίζουν καρδιές… τα λόγια του γιατρού
Τα λόγια του γιατρού, του Γιάννη Μιχόπουλου, Διευθυντή του Νοσοκομείου Κρεστένων που παρέλαβε τον Κωνσταντίνο, συγκλονίζουν και ραγίζουν καρδιές. Με φωνή βαριά μίλησε για το παιδί που γνώριζε από τη μέρα που γεννήθηκε… και που έφτασε μπροστά του δίνοντας την πιο άνιση μάχη.
«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ότι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι –και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο.»
Ένα σπίτι που βυθίστηκε στη σιωπή
Πίσω του άφησε έναν πατέρα. Έναν πατέρα που ήταν τα πάντα για εκείνον, και εκείνος τα πάντα για τον πατέρα του. Τον Αντώνη Καούκη. Έναν άνθρωπο που τον μεγάλωνε μόνος, που του αφιέρωσε τη ζωή του. Ένα μοναχοπαίδι. Ένα παιδί που ήταν το κέντρο του κόσμου του. Και τώρα… τίποτα. Το σπίτι που κάποτε είχε φωνές, γέλια, μικρές καθημερινές στιγμές, γέμισε σιωπή. Μια σιωπή βαριά. Ασήκωτη. Δεν υπάρχουν λόγια ικανά άλλωστε για να περιγράψουν την απώλεια ενός παιδιού. Δεν υπάρχει καν τρόπος να σταθείς απέναντι σε ένα τέτοιο κενό.
Ένα χωριό… ντυμένο στα μαύρα
Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην κοινωνία των Μακρισίων. Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. Οι άνθρωποι πάγωσαν. Τα βλέμματα χαμήλωσαν. Οι κουβέντες κόπηκαν στη μέση. Όλο το χωριό είναι μουδιασμένο, σα να αρνείται να δεχτεί αυτό που συνέβη. Ένα παιδί χάθηκε. Ένα παιδί που όλοι ήξεραν. Που όλοι είχαν δει να περνά με το πατίνι του, να γελά, να μεγαλώνει μπροστά στα μάτια τους. Και τώρα… δεν είναι πια εκεί.
πηγη patrisnews
