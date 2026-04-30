Μακρίσια Ηλείας: Το τέλος… μιας παιδικής βόλτας με ηλεκτρικό πατίνι - Σοκ από τον χαμό του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη

Ένα πατίνι… μια βόλτα… ένα παιδικό χαμόγελο που έσβησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο 13χρονος Κωνσταντίνος Καούκης δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Δεν πρόλαβε να ζήσει. Δεν πρόλαβε να επιστρέψει σπίτι.

Χθες το απόγευμα που έμοιαζε σαν όλα τα άλλα, έγινε το… τέλος μιας ολόκληρης ζωής.

Σε έναν κεντρικό δρόμο του χωριού, εκεί όπου καθημερινά περνούν άνθρωποι, αυτοκίνητα, ζωές… ο μικρός Κωνσταντίνος έκανε τη βόλτα του με το πατίνι του. Αυτό που καμάρωνε. Αυτό που φωτογράφιζε και ανέβαζε στα social media με παιδική περηφάνια.

Η στιγμή… που πάγωσε ο χρόνος

Μια κίνηση αποφυγής. Ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στο δρόμο. Και μετά… το κενό. Ο Κωνσταντίνος, κινούνταν με το πατίνι του όταν, στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στα δεξιά πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του παιδιού.

Ο ήχος της πρόσκρουσης έσκισε τη σιωπή και πάγωσε τον χρόνο. Όσοι βρέθηκαν κοντά, μιλούν για μια εικόνα που δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό τους.

Η μάχη που… δεν κερδήθηκε



Το ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο. Οι διασώστες έδωσαν μάχη. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Κρεστένων που μεταφέρθηκε ο μικρός έκαναν ό,τι μπορούσαν. Κράτησαν την ελπίδα ζωντανή… όσο άντεχε. Αλλά η ζωή του παιδιού είχε ήδη αρχίσει να ξεγλιστρά. Και τελικά… χάθηκε. Ένα παιδί μόλις 13 χρόνων. Ένα παιδί που έπρεπε να γελάει, να τρέχει και να ονειρεύεται. Ο Κωνσταντίνος, δεν τα κατάφερε.