Αμαλιάδα: Μυστήριο… με τον θάνατο 48χρονης

Πέπλο μυστηρίου και ανεξήγητων ερωτημάτων καλύπτει την υπόθεση θανάτου μιας 48χρονης γυναίκας από την Αμαλιάδα, με τα στοιχεία που έρχονται στο φως να προκαλούν έντονο προβληματισμό στις Αρχές αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής μέσα στο σπίτι άνδρα που -όπως έγινε γνωστό- τη φιλοξενούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ήταν εκείνος που αντίκρισε πρώτος το μακάβριο θέαμα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, όταν διαπίστωσε πως η 48χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της.

Ωστόσο, τα δεδομένα της υπόθεσης κάθε άλλο παρά ξεκάθαρα είναι.

Οι γιατροί στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα, απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό της, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως η γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί.

Το στοιχείο αυτό από μόνο του ανοίγει έναν κύκλο ερωτημάτων για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι και πότε.

Η 48χρονη Ν.Γ., με καταγωγή από χωριό της Πηνείας, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που παίρνει διαστάσεις… θρίλερ, καθώς τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί σε αυτό το στάδιο.

Το πρωί της περασμένης Δευτέρας η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, από την οποία αναμένονται κρίσιμα ευρήματα που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ», οι αρχικές εκτιμήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ακόμα και για κάτι πιο σκοτεινό.

Οι Αρχές κρατούν όλα τα σενάρια ανοιχτά και εξετάζουν κάθε πιθανή πτυχή της υπόθεσης, ενώ αναζητούν απαντήσεις σε σημεία που παραμένουν «θολά».

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει μπει και ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάρτιο, όταν η ίδια γυναίκα είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας με ακατάσχετη αιμορραγία.

Το μόνο βέβαιο είναι πως τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατό της παραμένουν, με τις απαντήσεις να αναμένονται από τα επίσημα πορίσματα που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της υπόθεσης.

Η 48χρονη, κηδεύτηκε στο χωριό καταγωγής της στην Πηνεία, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στα στοιχεία που αναμένεται να ξεκαθαρίσουν την εικόνα.