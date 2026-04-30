Γιάννης Σμαραγδής: Ξέρω ποιος θα υποδυθεί τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη

Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για όλους και για όλα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», το βράδυ της Τετάρτης (29-04-2026) στο ACTION 24.

Ο δημιουργός αναφέρθηκε στην ταινία «Καποδίστριας» που έγινε εισπρακτική επιτυχία, σχολίασε τις αρνητικές κριτικές ορισμένων, αποκάλυψε πως έχει στο μυαλό του μια ταινία για τη ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ενώ τόνισε πως κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να γίνει στο μέλλον μια παραγωγή για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον οποίο όπως είπε, «κυνήγησε η Αριστερά».

Η ταινία «Καποδίστριας» ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τον καταξιωμένο σκηνοθέτη και σεναριογράφο. Όπως είπε ο Γιάννης Σμαραγδής, η προσπάθειά του «αγκαλιάστηκε» από το κοινό και αυτό το δείχνουν τα εισιτήρια που κόπηκαν σε κινηματογράφους. Οι «πολέμιοί» του είναι ελάχιστοι, όπως ανέφερε, αλλά αρκετά θορυβώδεις ώστε να προκαλούν συζητήσεις.

«Υπήρχαν στιγμές που με μαζεύανε από το πάτωμα από τα κλάματα στα γυρίσματα. Χειροκροτούσα σκηνές… τις χειροκροτούσα. Όλοι ξέραμε ότι αυτή η ταινία… κάποιος την οδηγεί. Γι’ αυτό έχω δηλώσει πολλές φορές ότι αυτή η ταινία δεν είναι δική μου, ανήκει στον πολιτισμό που με γέννησε. Είμαι διάμεσος, χρησιμοποιήθηκα», είπε αρχικά ο Γιάννης Σμαραγδής για την ταινία «Καποδίστριας».

Ο δημιουργός πρόσθεσε στη συνέχεια: «Δάκρυα, λυγμοί συχνά μέσα στην ταινία. Στο τέλος, μία παύση και μετά χειροκροτούσαν. Η παύση είναι το σημαντικό. Αυτό το έζησα στη Νέα Υόρκη, διότι τελείωσε και δίπλα μου κλαίγανε. Ήταν συγκλονισμένη και η κυρία Μενδώνη που ήρθε για να τιμήσει την προβολή χωρίς να έχει δει την ταινία».