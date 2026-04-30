Κατερίνα Καινούργιου: Έξαλλη με τις φωτογραφίες AI της κόρης της που έχουν κυκλοφορήσει

Ξέσπασε μέσα από τα social media, η Κατερίνα Καινούργιου δείχνοντας πόσο θυμωμένη είναι εξαιτίας μιας εικόνας που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η οποία υποτίθεται ότι τη δείχνει αγκαλιά με την κόρη της.

Η συγκεκριμένη εικόνα, όπως ξεκαθαρίζει, δεν είναι αληθινή αλλά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Με μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, και να κάνει γνωστό ότι η φωτογραφία δεν είναι αληθινή και αυτό «δεν είναι το παιδί» της.

«Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό!!! είναι όλο AI!!! Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου!!!

Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου κ συγγενών μου!!! Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός μου!» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί να ξεγελάσει πολλούς από εμάς και είναι σημαντικό να μάθουμε να αναγνωρίζουμε το τι είναι αληθινό και τι όχι.