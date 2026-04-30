Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στο Νέο Δρόμο – Παράσυρση μητέρας και παιδιού, αναζητείται ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Νέο Δρόμο της Πάτρας, κοντά στην οδό Αμερικής, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες από το σημείο, Ι.Χ. αυτοκίνητο που εξέρχονταν από πρατήριο υγρών καυσίμων συγκρούστηκε με δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν μία μητέρα μαζί με το ανήλικο παιδί της. Από τη σύγκρουση, οι δύο επιβαίνοντες εκσφενδονίστηκαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ αναζητείται ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο μετά τη σύγκρουση.