«Θα βραχούν οι κ@@@@ μας»: Η απρόσμενη ατάκα της βασίλισσας Καμίλα που άφησε άναυδη τη Μελάνια- ΦΩΤΟ

Τι είπε και πώς αντέδρασε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ
Ένα αστείο φαίνεται πως μοιράστηκαν χθες η Μελάνια Τραμπ και η βασίλισσα Καμίλα, που δεν θα περίμενε κανείς να ακούσει από αυτές.
Η πάντα αυστηρή Μελάνια εθεάθη να γελάει δίπλα στη βασίλισσα Καμίλα λίγο μετά την υποδοχή στον Λευκό Οίκο κατά τη δεύτερη μέρα της επίσημης επίσκεψης των royals στις ΗΠΑ.
Τι ακριβώς όμως συνέβη και τι είπαν οι δύο κυρίες;
Ο καιρός ήταν βροχερός χθες την ώρα που ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφταναν στον Λευκό Οίκο, όπου τους υποδέχθηκαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία.
Η ατάκα της βασίλισσας Καμίλα που προκάλεσε απορία στη Μελάνια
Σε μια υπερυψωμένη εξέδρα είχαν τοποθετηθεί τέσσερις περίτεχνες καρέκλες, οι οποίες όμως ήταν νοτισμένες από τη βροχή που είχε πέσει. Την ώρα λοιπόν που οι δύο κυρίες πήραν τις θέσεις τους, η βασίλισσα φέρεται να σχολίασε στη Μελάνια Τραμπ. «Ω, είναι αρκετά βρεγμένα» είπε, σύμφωνα με την αναγνώστρια χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ.
Η Μελάνια φέρεται να συμφώνησε, απαντώντας: «Πράγματι είναι». Οι δύο κυρίες στη συνέχεια γέλασαν μαζί. «Θα βραχούν τα οπίσθιά μας» φάνηκε να προσθέτει η βασίλισσα Καμίλα, με τη Μελάνια να ζητά διευκρίνιση γι’ αυτό που μόλις είχε ακούσει. «Θα βραχούν οι κώ@@@ μας;» ρώτησε.
Στα αγγλικά, η έκφραση που φέρεται να χρησιμοποίησε η Καμίλα ήταν «soggy bottoms», ένας όρος που χρησιμοποιείται στο ριάλιτι «Great British Bake Off», όπου επίδοξοι ζαχαροπλάστες διαγωνίζονται σε γλυκά και κυριολεκτικά σημαίνει ότι η βάση μιας πίτας ή τάρτας έχει μείνει υγρή και δεν έχει ψηθεί σωστά. Μεταφορικά, σημαίνει κάποιος που κάθεται σε βρεγμένη επιφάνεια, με τη βασίλισσα Καμίλα να κάνει το χιουμοριστικό σχόλιο για το ότι θα… μουσκέψουν από τη βροχή.
