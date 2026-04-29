«Θα βραχούν οι κ@@@@ μας»: Η απρόσμενη ατάκα της βασίλισσας Καμίλα που άφησε άναυδη τη Μελάνια- ΦΩΤΟ

Ένα αστείο φαίνεται πως μοιράστηκαν χθες η Μελάνια Τραμπ και η βασίλισσα Καμίλα, που δεν θα περίμενε κανείς να ακούσει από αυτές.

Η πάντα αυστηρή Μελάνια εθεάθη να γελάει δίπλα στη βασίλισσα Καμίλα λίγο μετά την υποδοχή στον Λευκό Οίκο κατά τη δεύτερη μέρα της επίσημης επίσκεψης των royals στις ΗΠΑ.

Τι ακριβώς όμως συνέβη και τι είπαν οι δύο κυρίες;

Ο καιρός ήταν βροχερός χθες την ώρα που ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφταναν στον Λευκό Οίκο, όπου τους υποδέχθηκαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία.

Η ατάκα της βασίλισσας Καμίλα που προκάλεσε απορία στη Μελάνια

Σε μια υπερυψωμένη εξέδρα είχαν τοποθετηθεί τέσσερις περίτεχνες καρέκλες, οι οποίες όμως ήταν νοτισμένες από τη βροχή που είχε πέσει. Την ώρα λοιπόν που οι δύο κυρίες πήραν τις θέσεις τους, η βασίλισσα φέρεται να σχολίασε στη Μελάνια Τραμπ. «Ω, είναι αρκετά βρεγμένα» είπε, σύμφωνα με την αναγνώστρια χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ.