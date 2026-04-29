Καλαμάτα- Θάνατος 44χρονου: Γιατί σκηνοθέτησαν ως δολοφονία την αυτοκτονία - Συνελήφθη ζευγάρι για ψευδή κατάθεση

Στη σύλληψη για ψευδή κατάθεση του ζευγαριού που φιλοξενούσε τον άνδρα που φέρεται ότι έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 44 ετών, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, προχώρησαν οι Αρχές.

Ο ιατροδικαστής επιμένει πως πρόκειται για αυτοκτονία, με τον αυτόχειρα να βάζει το κυνηγετικό όπλο ανάμεσα στα πόδια του και την κάννη στο στόμα του, πατώντας στη συνέχεια τη σκανδάλη.

Οι συλληφθέντες, μια 50χρονη και ένας 47χρονος σύντροφός της, φιλοξενούσαν στο σπίτι τους τον εκλιπόντα.

Το παράδοξο στην υπόθεση έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρξε σκηνοθεσία από πλευράς τους, για να φαίνεται ότι ο 44χρονος δολοφονήθηκε, ενώ στην πραγματικότητα -τουλάχιστον οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε αυτό- έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Όπως εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς, συνήθως συμβαίνει το αντίστροφο.

Για να "κλειδώσει" το σενάριο της αυτοχειρίας, αναμένονται τα αποτελέσματα εξετάσεων στα χέρια του εκλιπόντα, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδας από την πυροδότηση.

Ο αδερφός του -κατά πάσα πιθανότητα- αυτόχειρα ανέφερε στους αστυνομικούς πως του έλεγε πως θέλει να αυτοκτονήσει. Ο 44χρονος φαίνεται να είχε πρόσβαση στον χώρο που βρισκόταν το κυνηγετικό όπλο, το οποίο ανήκε στον πατέρα της 50χρονης, αλλά το κατείχε παράνομα.

Όταν η ίδια και ο σύντροφός της βρήκαν τον 44χρονο νεκρό με το δικό τους όπλο, φοβήθηκαν ότι θα συλληφθούν, γιατί το κατείχαν παράνομα. Γι' αυτό το αποσυναρμολόγησαν και το πέταξαν.

Για την την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα. Εκτός από το ζευγάρι, μεταξύ αυτών βρίσκονται ακόμη τέσσερα νεαρά πρόσωπα, με καταγωγή από την Αλβανία, όπως και ένας 54χρονος Έλληνας, ο οποίος κατοικούσε εντός της ίδιας σταβλικής εγκατάστασης, στην οποία βρέθηκε η σορός.